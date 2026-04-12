Esta enorme megaestrutura foi construída para a eternidade e ainda está de pé 1700 anos depois

Há 2h e 12min

Visite a antiga cidade de Anuradhapura num dia de lua cheia e o passado parecerá tudo menos distante

Peregrinos budistas vestidos de branco caminham descalços por trilhos empoeirados. Monges vestidos com túnicas cor de açafrão cantam ao amanhecer. Visitantes estrangeiros — de Taiwan ao Canadá — juntam-se aos fiéis locais em rituais que são realizados aqui, praticamente ininterruptamente, há mais de 2000 anos.

Situada nas planícies do centro-norte do Sri Lanka, Anuradhapura foi a primeira grande capital da ilha. Hoje, continua a ser uma das cidades mais sagradas do mundo budista, conhecida como o primeiro local a adotar o budismo fora da Índia. Espalhados pelo seu vasto parque arqueológico encontram-se mosteiros, reservatórios e estupas que estão entre os monumentos religiosos mais ambiciosos já construídos.

Elevando-se acima deles está a imensa cúpula em forma de bolha de Jetavanaramaya — uma estrutura tão grande que, quando foi concluída no início do século IV d.C., era considerada o terceiro maior edifício construído pelo homem na Terra, superado apenas pelas Grandes Pirâmides de Gizé.

Concluída por volta de 301 d.C. com cerca de 93,3 milhões de tijolos de barro cozido, a estupa tinha originalmente cerca de 122 metros de altura, tornando-a uma das estruturas mais altas do mundo antigo.

Trabalhos de restauração realizados em 2010 no Abhayagiri Dagoba, outra estupa em Anuradhapura (John Elk III/The Image Bank RF/Getty Images)

Hoje, após séculos de colapso, abandono e restauração, Jetavanaramaya tem cerca de 71 metros — ainda monumental, mas pouco mais de metade da sua altura original. Mesmo assim, continua a ser a maior estrutura de tijolos em volume já construída.

A sua massa é tão vasta que os arqueólogos estimam que os seus tijolos poderiam construir um muro de um metro de altura que se estenderia de Londres a Edimburgo — ou de Nova Iorque a Pittsburgh.

No entanto, fora do Sri Lanka, Jetavanaramaya é pouco conhecido. Ao contrário das pirâmides, não esteve continuamente visível ao longo da história. O crescimento da selva, as mudanças nas prioridades religiosas e a preservação seletiva gradualmente enterraram tanto o monumento como grande parte da sua história, deixando uma das maiores conquistas da engenharia do mundo antigo praticamente esquecida.

Perdido — e redescoberto

Jetavanaramaya refere-se não apenas à estupa em si, mas ao coração de um vasto complexo monástico conhecido como Jetavana Vihara, projetado para abrigar centenas de monges. Todas as estruturas do complexo estavam orientadas para a estupa, garantindo que os monges que saíssem de suas residências a vissem primeiro — um lembrete diário de devoção e ordem cosmológica.

"Cerca de 200 monges viviam aqui", explica Godamune Pannaseeha, um monge de óculos e oficial sénior de arqueologia em Anuradhapura, e um dos maiores especialistas contemporâneos em Jetavanaramaya.

"As pessoas vinham oferecer vestes, livros, comida — tudo — para ganhar méritos", diz Godamune

"As pessoas vinham oferecer vestes, livros, comida — tudo — para ganhar méritos", diz, apontando para os terraços inferiores da estupa, onde antigamente eram feitas as oferendas, enquanto caminhava lentamente no sentido dos ponteiros do relógio ao redor da sua base. "Esta era uma cidade religiosa viva".

Desde o início, porém, Jetavanaramaya foi controversa. Foi construída em terras tradicionalmente associadas ao Maha Vihara, o estabelecimento budista ortodoxo Theravada, supostamente sem o consentimento dos seus monges. O complexo mais tarde tornou-se associado à seita Sagalika, que seguia doutrinas inclinadas para o Mahayana.

Nenhuma crónica Mahayana do antigo Sri Lanka sobreviveu. Hoje, o Sri Lanka continua a ser uma nação predominantemente budista Theravada. Como resultado, grande parte da história de Jetavanaramaya — incluindo as tensões políticas e doutrinárias em torno da sua criação — deve ser reconstruída indiretamente, deixando os historiadores com versões incompletas e, por vezes, contestadas.

Engenharia antiga em escala imensa

Os desafios técnicos envolvidos na construção de Jetavanaramaya foram imensos. Ao contrário das pirâmides de pedra do Egito, esta estrutura colossal foi construída quase inteiramente com tijolos de barro — um material muito mais vulnerável à erosão e ao colapso.

"Para substituir um bloco de pedra, são necessários talvez 10 tijolos", diz Anura Manatunga, professor sénior de arqueologia da Universidade de Kelaniya, no Sri Lanka. "Isso significa que milhões e milhões de tijolos tiveram de ser preparados, transportados e assentes com precisão."

Anuradhapura continua a ser uma das cidades mais sagradas do mundo budista (Alex Ogle/AFP/Getty Images)

Esta era a aparência de Jetavanaramaya em 1965 (Harvey Meston/Archive Photos/Getty Images)

Arqueólogos identificaram antigos fornos de tijolos em Anuradhapura e arredores, confirmando a produção em grande escala de tijolos na região. No entanto, nenhum deles pode ser definitivamente associado a Jetavanaramaya ou datado com segurança do início do século IV.

Transportar esse volume de material teria exigido uma organização extraordinária — e muito trabalho.

Embora nenhum registo mencione especificamente animais em Jetavanaramaya, os historiadores acreditam que elefantes e carroças puxadas por bois foram quase certamente usados, como em outros grandes canteiros de obras do Sri Lanka — incluindo Ruwanwelisaya, a estupa mais sagrada da cidade, construída séculos antes, em 140 a.C.

Os elefantes provavelmente transportavam tijolos e compactavam o solo nas fundações, uma técnica usada na construção tradicional na ilha até tempos relativamente recentes.

Estava ainda mais coberta de vegetação em 1926, quando esta foto foi tirada (Print Collector/Hulton Archive/Getty Images)

Os andaimes dependiam fortemente do bambu, amarrado com corda de fibra de coco e trepadeiras da selva. O metal era usado com moderação, reservado para ferramentas em vez de elementos estruturais.

Construído para durar

Jetavanaramaya reflete o auge do conhecimento da engenharia antiga do Sri Lanka. A sua forma hemisférica maciça distribui o peso de forma eficiente, enquanto as suas fundações foram cuidadosamente preparadas. Crónicas antigas descrevem como os construtores inundavam o solo escavado para observar a absorção — uma forma rudimentar, mas eficaz, de testar o solo.

Uma secção caída da estupa revela ainda mais capacidade de engenharia. Pannaseeha aponta para uma câmara cilíndrica oca dentro das ruínas que sugere um entendimento precoce da ventilação.

Apesar dessa sofisticação, o tempo cobrou o seu preço. Terramotos, chuvas de monção e séculos de abandono causaram o colapso de secções da estupa. A última grande renovação ocorreu no século XII, durante o reinado do rei Parakramabahu I.

Esforços de restauração mais recentes introduziram cimento em algumas camadas externas — uma decisão que os arqueólogos agora acreditam ter acelerado a deterioração, em vez de evitá-la. A argamassa original usada para assentar os tijolos era composta por uma mistura de dolomita finamente triturada, calcário, areia peneirada e argila.

As escavações também revelaram caixões relicários embutidos em toda a estupa em diferentes níveis estruturais. Estes continham relíquias sagradas e depósitos rituais, reforçando o papel de Jetavanaramaya não só como um feito arquitetónico, mas também como uma estrutura sagrada construída de dentro para fora.

Entre as descobertas mais significativas relacionadas ao Jetavanaramaya estão painéis de ouro retratando imagens de Bodhisattva e com inscrições de trechos do sutra Prajñāpāramitā, um texto fundamental do budismo Mahayana. Agora mantidos no Museu Nacional de Colombo, os painéis foram escritos em sânscrito usando escritas locais antigas.

Estes oferecem provas materiais raras da prática Mahayana no antigo Sri Lanka, sugerindo que Jetavana já foi um centro cosmopolita do pensamento budista, conectado por doutrinas e rotas comerciais à Índia e além.

Um pináculo de mistério

De pé na base da estupa, Pannaseeha aponta para a torre danificada.

"Os relatos históricos dizem que um diamante já coroou o pináculo, possivelmente para desviar os raios durante as tempestades da monção", diz.

A torre em si é incomum. “Ela assemelha-se a uma torre”, observa ele — uma forma que alguns estudiosos acreditam que pode refletir a influência tecnológica do mundo romano ou mediterrâneo em geral, transmitida através das redes comerciais do Oceano Índico.

“Os relatos históricos dizem que um diamante coroava o pináculo, possivelmente para desviar os raios durante as tempestades da monção”, diz Pannaseeha (Justin Calderon)

Seja simbólica ou funcional, grande parte da sua construção permanece obscura.

"Podemos ver pequenos vestígios dos motivos decorativos, incluindo os do Naga, uma forma de capuz de cobra", acrescenta Pannaseeha, apontando para entalhes intricados na base. "Mas ainda não sabemos exatamente como eles foram fixados no lugar."

Grandeza e devoção

A imensa escala de Jetavanaramaya convida à comparação com Ruwanwelisaya, a estupa branca reluzente nas proximidades que hoje tem um significado religioso muito maior para os cingaleses.

Acredita-se que Ruwanwelisaya consagra algumas das relíquias mais veneradas do budismo, incluindo uma parte dos restos mortais do Buda. Continua a ser o ponto focal da peregrinação e da vida religiosa nacional.

Embora menor do que Jetavanaramaya na sua forma original, Ruwanwelisaya tem sido continuamente mantida e hoje eleva-se mais alto do que a estrutura truncada de Jetavana, com mais de 100 metros (328 pés).

Enquanto Jetavanaramaya representa audácia arquitetónica e debate doutrinário, Ruwanwelisaya personifica a continuidade devocional.

Eetalawetunwawe Gnanathilaka Thero, uma das figuras religiosas mais respeitadas do país e monge chefe do Ruwanwelisaya, notou um aumento constante de visitantes estrangeiros em Anuradhapura nos últimos anos.

“Primeiro houve a guerra civil, depois uma pandemia”, diz. “Mas nos últimos dois anos, houve um aumento notável de visitantes estrangeiros na nossa cidade sagrada.”

Os viajantes são bem-vindos para observar — e participar — em qualquer um dos nove rituais puja diários, com o primeiro a começar ao amanhecer.

Anuradhapura foi a primeira grande capital da ilha do Sri Lanka (Thilina Kaluthotage/NurPhoto/Getty Images)

Visite num dia de lua cheia e milhares de peregrinos chegam, esperando pacientemente para entrar em Ruwanwelisaya e Sri Maha Bodhi, o templo que rodeia uma figueira sagrada que se acredita ter crescido a partir de uma muda da árvore sob a qual Buda alcançou a iluminação.

O último do seu género

Talvez o facto mais marcante sobre Jetavanaramaya seja que nada semelhante foi construído novamente. Durante quase 700 anos após a sua conclusão, nenhuma estupa de escala comparável foi tentada no Sri Lanka.

"Esta foi a última estupa verdadeiramente gigantesca", afirma Manatunga. "Não só aqui, mas também no Sudeste Asiático, os construtores posteriores adotaram a mesma forma de bolha, mas nunca nesta escala."

Jetavanaramaya permanece hoje como prova de uma sociedade antiga capaz de organizar mão de obra, materiais e conhecimento de engenharia numa escala que rivalizava com qualquer civilização da época.

O facto de permanecer relativamente desconhecida fora do Sri Lanka pode ser uma das grandes omissões da história — um lembrete de que algumas das conquistas mais extraordinárias do mundo antigo não foram esculpidas em pedra, mas moldadas a partir da terra, da devoção e da engenhosidade humana.