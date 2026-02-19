Vários detidos em rixa entre adeptos do Sporting e Benfica junto ao Estádio de Alvalade em Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 1h e 31min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Há ainda registo de feridos como consequência dos desacatos.

Várias pessoas foram detidas na sequência de uma rixa entre adetos do Sporting e do Benfica, num jogo de futsal disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, nas imediações do Estádio de Alvalade.

A ocorrência envolveu uma rixa entre vários indivíduos, tendo motivado a intervenção da Polícia de Segurança Pública, que procedeu à interceção de diversos intervenientes.

A PSP dá conta de vários detidos e feridos, sem detalhar o número exato.

A atuação policial permitiu cessar os confrontos e repor a ordem e tranquilidade públicas no local. As autoridades encontram-se, neste momento, a desenvolver diligências relacionadas com o sucedido.

Temas: Sporting Benfica Futsal

Crime e Justiça

Vários detidos em rixa entre adeptos do Sporting e Benfica junto ao Estádio de Alvalade em Lisboa

