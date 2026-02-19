PSP detém 63 adeptos do Benfica e 61 do Sporting em rixa antes de jogo de futsal

Há 1h e 20min

A PSP deteve esta quinta-feira 124 pessoas após uma rixa entre adeptos de Sporting e Benfica, à margem do dérbi de futsal, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

A polícia foi chamada a intervir nos desacatos entre os adeptos, tendo intercetado inúmeros indivíduos. Há ainda registo de dois feridos.

A maior parte dos detidos será libertada e notificada para comparecer em tribunal a partir desta sexta-feira.

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento dos confrontos, havendo quem tivesse utilizado pirotecnia. A atuação policial permitiu cessar os confrontos e repor a ordem e tranquilidade públicas no local.

Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, em comunicado, que instaurou um inquérito para apurar responsabilidades aos incidentes ocorridos.

Ao fim da noite, a polícia emitiu o seguinte comunicado:

"A Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), informa que, na sequência de um incidente ocorrido hoje nas imediações do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, antes do encontro desportivo da Liga Placard entre o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa e Benfica, procedeu à detenção de 124 suspeitos. Destes, 63 estão associados ao Sport Lisboa e Benfica e 61 ao Sporting Clube de Portugal, tendo sido detidos pela presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos conexos, designadamente utilização, uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia.



A intervenção policial foi célere e coordenada, envolvendo spotters da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas (UMID), com apoio de Equipas de Intervenção Rápida do COMETLIS, e mais tarde, reforço do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP).



Com a rápida intervenção e pronta atuação da PSP, foi possível evitar incidentes de maior expressão, cessar e mitigar os que já se encontravam em desenvolvimento e devolver a ordem e tranquilidade públicas ao local, evitando maiores danos e/ou lesões físicas entre os intervenientes na rixa e terceiros.



Os detidos foram transportados para salas de retenção provisória e serão, depois de cumpridos todos os formalismos legais associados à detenção, notificados para comparência junto da autoridade judiciária competente.



Até ao momento a PSP tem conhecimento de, pelo menos, dois feridos, aos quais foi prestada assistência pré-hospitalar.



Foi apreendido diverso material suspeito de ter sido usado na rixa, nomeadamente artigos de pirotecnia deflagrados, ferros, pedras, cintos, paus, um martelo, uma arma branca e material de ocultação de identidade (balaclavas).



A PSP lamenta profundamente a ocorrência deste tipo de incidentes e comportamentos de violência associados ao desporto, que colocam em risco a segurança de todos os cidadãos, incluindo os muitos adeptos que pretendem assistir pacificamente aos eventos desportivos.



A Polícia agradece à grande maioria dos adeptos presentes no Pavilhão João Rocha pelo comportamento cívico e ordeiro, e reafirma o seu compromisso com a prevenção e repressão de qualquer forma de violência associada ao fenómeno desportivo, apelando a todos os adeptos para que adotem comportamentos cívicos e responsáveis, contribuindo para a realização segura destes eventos.



A PSP mantém o firme compromisso de prevenir e combater a violência no desporto, no interior e exterior dos complexos desportivos, sempre com firme dedicação e mobilização total dos seus recursos, promovendo o respeito pelas normas estabelecidas e a valorização do espírito desportivo, sempre em coordenação com as Autoridades Judiciárias, com a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, com organizadores e promotores dos espetáculos desportivos"