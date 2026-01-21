Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

Há 47 min

Esta história tem de tudo. Tem Cristiano Ronaldo, claro, mas também tem Johan Cruyff, Ian Rush ou Kaká

Lembra-se do golaço de Simão fora da área em Anfield? E do pontapé de moinho de Miccoli minutos mais tarde no mesmo estádio?

Se quisermos recuar à última vez que uma equipa portuguesa fez o que o Sporting conseguiu fazer esta terça-feira ao Paris Saint-Germain, temos mesmo de voltar 20 anos e ir até Inglaterra.

Foi lá que, numa partida difícil perante o campeão europeu Liverpool, o Benfica conseguiu selar a passagem aos quartos de final da prova, numa demonstração de grande força perante um dos maiores colossos do futebol europeu.

Há praticamente 20 anos, mais precisamente a 8 de março de 2006, o Benfica foi a última equipa portuguesa a ganhar ao campeão europeu em título, num feito poucas vezes visto, e que o Sporting conseguiu repetir com a brutal vitória arrancada em Alvalade frente aos franceses.

Não foi por falta de tentativa, não, mas antes de acerto. Ao todo, e antes do Sporting, só outras quatro vezes é que um clube português conseguiu vencer o campeão europeu em título.

Além desse Benfica em Liverpool, o mesmo Benfica tinha batido o mesmo Liverpool duas semanas antes, no Estádio da Luz, dando o primeiro passo para uma eliminatória histórica.

Para completar os feitos das águias temos depois de recuar a 7 de novembro de 1984. Ironia das ironias, o adversário foi também o Liverpool, ainda que as equipas fossem consideravelmente diferentes.

O golo da vitória encarnada na velha Luz foi marcado por Michael Manniche, num jogo que teve em campo estrelas como Ian Rush ou Kenny Dalglish. Do lado do Benfica estavam Carlos Manuel ou Diamantino, numa equipa orientada pelo húngaro Pál Csernai.

Simão e a restante equipa celebram o golaço em Anfield (Jon Buckle - PA Images via Getty Images))

De resto, nunca o Benfica conseguiu repetir o feito. Mas não foi por falta de tentativa: os encarnados tiveram outras oito possibilidades de vencerem o campeão europeu em título, mas sem alcançar essa glória.

Duas delas foram no mesmo ano, com uma equipa que venceria a Liga dos Campeões por três anos seguidos, e que tinha lá pelo meio um tal de Johan Cruyff: Ajax 1-0 Benfica (5 de abril de 1972); Benfica 0-0 Ajax a 19 de abril de 1972.

Depois disso foi o poderoso Milan de Arrigo Sacchi na final da época 1989/1990. Frank Rjikaard marcou o único golo no Prater de Viena, onde anos antes o FC Porto tinha sido campeão europeu. AC Milan 1-0 Benfica (23 de maio de 1990).

Pelo meio desta história que tem muito Milan ainda houve outro Liverpool. O tal de 1984 que tinha perdido com as águias na Luz, mas que antes tinha vencido por 3-1 em Inglaterra, chegando para passar essa eliminatória da 2.ª ronda, quando ainda não havia fase de grupos. Liverpool 1-0 Benfica (24 de outubro de 1984).

De lá para cá contam-se mais três hipóteses para o Benfica vencer o campeão europeu, mas todas elas goradas, todas elas contra o Milan. Duas no ano de 1995 e outras duas em 2007. Milan 2-0 Benfica (1 de março de 1995); Benfica 0-0 Milan (15 de março de 1995).

No Benfica estava Artur Jorge, no AC Milan estava já Fabio Capello. Na baliza do Benfica estava Michel Preud’homme, que à frente tinha homens como João Vieira Pinto ou Claudio Caniggia.

Milan 2-1 Benfica (18 de setembro de 2007); Benfica 1-1 Milan (28 de novembro de 2007). Os encarnados eram treinados por José Antonio Camacho e um tal de Ángel Di María despontava numa equipa a ver os últimos fogachos de Rui Costa. No AC Milan estavam Andrea Pirlo, Kaká, Clarence Seedorf… sim, era o resto daquele último grande Milan.

FC Porto, um sucesso

Cristiano Ronaldo após marcar um dos melhores golos da carreira no Estádio do Dragão (Laurence Griffiths/Getty Images))

Conta-se uma vez e envolve diretamente o Benfica uma vitória do FC Porto sobre um campeão europeu em título. Foi contra o PSV Eindhoven, que no ano antes tinha batido o Benfica de Toni na final.

Com golos de Rui Águas e Domingos Paciência, ambos a sair do banco, os dragões venceram os neerlandeses. No banco estava Alfredo Murça, nome que cairia no esquecimento, mas no onze ainda estavam Rabah Madjer ou Fernando Gomes. FC Porto 2-0 PSV Eindhoven (9 de novembro de 1988).

Antes disso, o FC Porto tinha sido goleado por 5-0 nos Países Baixos. PSV Eindhoven 5-0 FC Porto (26 de outubro de 1988).

Para lá disso, só noutras duas vezes pôde o FC Porto bater o campeão europeu em título. Foram ambas em 2009, quando encontrou o todo-poderoso Manchester United - quase parece estranho dizê-lo aos dias de hoje - levando a eliminatória dos quartos de final até à última.

Manchester United 2-2 FC Porto (7 de abril de 2009); FC Porto 0-1 Manchester United (15 de abril de 2009). A quem não se lembrar, foi um golaço do meio da rua de Cristiano Ronaldo a resolver esta eliminatória no Estádio do Dragão.

Sporting a entrar para o clube

Vencer o PSG, provavelmente a melhor equipa do mundo, certamente a melhor da última época, é feito único para o Sporting nestes moldes.

Os leões tinham tentado por quatro vezes vencer o campeão europeu em título, mas sempre sem sucesso e, curiosamente, sempre com o mesmo adversário.

Foi o Real Madrid, mas em duas fases distintas.

A primeira foi em Alvalade, contra aquilo era o início dos Galáticos. Sporting 2-2 Real Madrid (12 de setembro de 2000).

No Sporting treinava Augusto Inácio e os golos foram marcados por Sá Pinto e André Cruz, mas insuficientes para vencer um conjunto com Roberto Carlos, Luís Figo ou Raúl.

Na segunda partida desse ano a mesma história: Real Madrid 4-0 Sporting (25 de outubro de 2000).

Depois disso há apenas a contar o Sporting de Jorge Jesus que arrancou uma grande exibição no Santiago Bernabéu, perdendo apenas nos minutos finais - “ochencha ocho”, lembra-se? Real Madrid 2-1 Sporting (14 de setembro de 2016), com Cristiano Ronaldo a marcar um dos golos.

Na segunda volta dessa fase de grupos, o mesmo resultado. Sporting 1-2 Real Madrid (22 de novembro de 2016).

Esta vitória histórica sobre o PSG em Alvalade entra diretamente para um clube de luxo, com o Sporting a alcançar a quinta vez que uma equipa portuguesa consegue vencer o campeão europeu em título.