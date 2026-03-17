O Sporting tinha 63% de hipóteses de passar o Bodo/Glimt. Agora tem apenas 13% das chances de repetir algo de outro século

Há 1h e 28min

Da Noruega chega um conto de fadas, mas há exemplos recentes de noites mágicas em que Alvalade é capaz do melhor

Até quando é que o Bodo/Glimt vai ser surpresa? Depois de vencer Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão (este último por duas vezes), a equipa norueguesa passou totalmente por cima do Sporting na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

De acordo com a Opta, os leões tinham 63% de hipóteses de seguirem em frente nesta eliminatória, o que abria uma boa perspetiva de fazer algo nunca feito. É que o Sporting nunca chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões neste formato, sendo que só o fez uma vez em toda a sua história da competição.

Ainda se chamava Taça dos Campeões Europeus e a época era 1982/83. Esses quartos de final, imagine-se, tinham equipas altamente improváveis para os dias de hoje. Daquilo que são verdadeiros gigantes europeus, só estava o Liverpool, ainda que tenhamos de dar também conta da presença da Juventus.

Além desses dois e do Sporting, estavam também a Real Sociedad, o Widzew Lodz, o Aston Villa, o Dinamo de Kiev e o Hamburgo.

O Sporting seria eliminado pelos bascos, enquanto o Liverpool perderia a eliminatória com os polacos, originando umas meias-finais hoje impensáveis: Real Sociedad - Hamburgo e Widzew Lodz - Juventus. Literalmente um quadro de outro século.

À final foram alemães e italianos, com a vitória a ir para os primeiros.

É isso que o Sporting procura voltar a conseguir, ainda que agora tenha apenas 13% de hipóteses, segundo a Opta, com estatísticas de um jogo em que o Bodo/Glimt foi “mais fresco, mais arriscado e, simplesmente, melhor”, de acordo com o The Athletic.

Apesar do crédito que tem de ser dado ao Sporting por vitórias como aquela sobre o Paris Saint-Germain e a qualificação nos oito primeiros da fase de liga, “o lado de Rui Borges deve continuar o registo de nunca ter passado os oitavos de final da Liga dos Campeões”.

Em sentido contrário, “o conta de fadas parece talhado a continuar mais uma eliminatória”. Falamos da história dos noruegueses, claro, que ameaçam mesmo a presença entre os maiores dos gigantes.

Segundo a Opta, a probabilidade de isso acontecer é 87%, quando no início era de apenas 37%. De resto, e embora pareça ser mais utópico, há mesmo 19% de possibilidades de o Bodo/Glimt chegar às meias-finais, sendo que esta eliminatória cruza com o vencedor do duelo entre Arsenal e Bayer Leverkusen.

O Sporting precisa, portanto, de uma noite europeia ao nível das melhores dos últimos anos. A boa notícia é que houve várias dessas noites, até já mesmo com Rui Borges - a tal contra o Paris Saint-Germain, pelo que inspiração não há de faltar.