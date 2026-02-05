Taça de Portugal: Sporting 0-0 AVS (ao minuto)

Há 34 min
Rui Borges no Arouca-Sporting (MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA)

Leões à procura de uma meia-final com o FC Porto

⚽ Golos
 
🟥 Vermelhos
🟢⚪ Onze do Sporting

João Virgínia, Vagiannidis, Quaresma, Gonçalo Inácio, Mangas, Hjulmand, Kochorashvili, Trincão, Bragança, Luis Guilherme e Suárez

Suplentes Rui Silva, Morita, Pedro Gonçalves, Geny Catamo, Nuno Santos, Faye, Maxi Araújo, Diomande e João Simões
🔴⚪ Onze do AVS

Bertelli, Algobia, Devenish, Paulo Vitor, Leonardo Rivas, Gustavo Mendonça, Roni Moura, Neiva, Pedro Lima, Diego Duarte e Tomané

Suplentes Pedro Trigueira, Akinsola, Abonce, Ciscar, Baroan, Anderson Silva, Tiago Hernández, Christian Afonso e Aderllan Santos
