Taça de Portugal: Sporting 0-0 AVS (ao minuto)

Leões à procura de uma meia-final com o FC Porto
CARREGUE AQUI PARA REVER O RELATO
⚽ Golos
🟥 Vermelhos
🟢⚪ Onze do Sporting
João Virgínia, Vagiannidis, Quaresma, Gonçalo Inácio, Mangas, Hjulmand, Kochorashvili, Trincão, Bragança, Luis Guilherme e Suárez
Suplentes Rui Silva, Morita, Pedro Gonçalves, Geny Catamo, Nuno Santos, Faye, Maxi Araújo, Diomande e João Simões
🔴⚪ Onze do AVS
Bertelli, Algobia, Devenish, Paulo Vitor, Leonardo Rivas, Gustavo Mendonça, Roni Moura, Neiva, Pedro Lima, Diego Duarte e Tomané
Suplentes Pedro Trigueira, Akinsola, Abonce, Ciscar, Baroan, Anderson Silva, Tiago Hernández, Christian Afonso e Aderllan Santos