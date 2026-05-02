Spirit Airlines suspendeu todos os voos a partir desta manhã e o serviço de apoio ao cliente já não está disponível

Há 1h e 55min

A decisão deixa milhões de passageiros com bilhetes da Spirit para os próximos meses à procura de outras opções de viagem e resultará no desemprego de 17 mil funcionários da empresa

A Spirit Airlines iniciou o encerramento das suas operações, cancelando voos e suspendendo o serviço ao cliente, de acordo com um comunicado no seu site onde explica o falhado processo de falência.

“É com grande pesar que, a 2 de maio de 2026, a Spirit Airlines inicia o encerramento ordenado das suas operações, com efeitos imediatos”, lê-se no breve comunicado. “Todos os voos foram cancelados e o serviço de apoio ao cliente já não está disponível”, continua o texto, dirigido aos clientes da companhia aérea low cost.

A companhia aérea lembra os passageiros que chegam aos aeroportos para um voo da Spirit que a companhia j+a “não pode prestar serviços”, aconselhando-os a “remarcar as suas viagens com outra companhia aérea”.

Ao finalizar o breve comunicado oficial, divulgado às 2:00 horas da manhã (7:00 em Lisboa), a companhia aérea afirmou: “Estamos orgulhosos do impacto do nosso modelo de ultrabaixo custo no setor nos últimos 34 anos e esperávamos servir os nossos clientes durante muitos anos”.

O encerramento acontece depois de a escalada dos preços do combustível de aviação ter frustrado os planos da Spirit de sair da sua segunda falência. Os esforços para chegar a um acordo com a administração Trump sobre um pacote de resgate de última hora que também fosse aceitável para os principais credores falharam na sexta-feira.

A decisão deixa milhões de passageiros com bilhetes da Spirit para os próximos meses à procura de outras opções de viagem e resultará no desemprego de 17 mil funcionários da empresa. A eliminação dos voos da companhia aérea deverá também aumentar as tarifas em todo o setor aéreo dos EUA.

Um advogado da Spirit disse a um tribunal de falências na semana passada que a companhia aérea estava em "negociações muito avançadas" com o governo sobre um pacote de resgate.

Mas um grupo-chave de credores não concordou com este plano, de acordo com uma fonte familiarizada com as negociações. Estes credores rejeitaram o pacote que, segundo os relatos, daria ao governo o controlo da grande maioria das ações da companhia aérea.

Na sexta-feira, o presidente Donald Trump recuou no seu apoio anterior a um pacote de resgate para a companhia aérea, ou mesmo a uma possível compra por parte do governo. “Bem, estamos a analisar a situação — mas se não conseguirmos chegar a um bom acordo, nenhuma instituição o conseguiu”, disse Trump. “Gostaria de salvar os empregos, mas faremos um anúncio ainda hoje. Apresentámos-lhes uma proposta final”.

Aumento dos custos dos combustíveis: o golpe final

Todas as companhias aéreas têm enfrentado dificuldades com o aumento dos custos do combustível de aviação, que quase duplicaram desde o início da guerra no Irão. O combustível de aviação é o segundo maior custo para as companhias aéreas, superado apenas para a mão-de-obra.

Para ajudar a compensar, as companhias aéreas têm aumentado as tarifas e as taxas, como as de bagagem de porão. Mas a forte concorrência impede-as de transferir todos os custos para os clientes. E as companhias aéreas low cost, como a Spirit, têm mais dificuldade em aumentar as tarifas devido à sua dependência dos clientes que procuram tarifas baratas.

A Spirit tinha cerca de 9.000 voos agendados de 2 de maio até ao final do mês, de acordo com a empresa de análise de aviação Cirium. Estes voos totalizam 1,8 milhões de assentos. Isto significa que, em média, cerca de 300 voos e 60.000 potenciais passageiros por dia serão afetados apenas no próximo mês.

O que acontecerá aos passageiros?

Num outro, comunicado para os seus clientes, a Spirit informou que, embora não possa ajudar a remarcar voos para outra companhia aérea, processará automaticamente os reembolsos de quaisquer voos adquiridos pela Spirit com cartão de crédito ou débito, utilizando o método de pagamento original.

Os passageiros que reservaram voos através de uma agência de viagens devem contactar diretamente a agência para solicitar um reembolso, disse a Spirit. No entanto, a compensação para os clientes que reservaram voos utilizando qualquer outro método, incluindo vouchers, crédito ou pontos Free Spirit, será determinada posteriormente através do processo de falência.

Isto significa que aqueles que pagaram em dinheiro, por exemplo, tornaram-se agora credores da Spirit e terão de esperar para serem reembolsados ​​juntamente com todos aqueles a quem a empresa deve dinheiro.

Cerca de uma hora antes do anúncio oficial, os funcionários da Spirit estavam a ser informados sobre a perda dos seus empregos. A direção da Associação de Comissários de Bordo da Spirit enviou uma mensagem aos 5.000 membros do sindicato na companhia aérea por volta da 1:00 da manhã, declarando: “Estamos a dar-lhe a notícia mais difícil das nossas vidas: a Spirit vai encerrar permanentemente as suas operações às 3:00 da manhã, hora do leste dos EUA, no dia 2 de maio.”

Para os passageiros que estavam a meio de uma viagem, agora é necessário encontrar um lugar noutra companhia aérea. Os bilhetes de última hora, comprados sem reserva, são os mais caros do setor.

“Infelizmente, a Spirit não poderá reembolsar os passageiros por custos de viagem adicionais associados a voos cancelados. Se adquiriu um seguro de viagem, verifique junto da sua seguradora se estas despesas podem ser cobertas pelo seu plano”, referiu a empresa.

Embora Trump tenha sinalizado a sua aprovação na semana passada, a ideia de um resgate financeiro para uma única companhia aérea gerou reações negativas tanto do setor aéreo como dos membros republicanos do Congresso.

Em 2025, a Spirit ocupava a oitava posição no ranking das maiores companhias aéreas dos EUA em número de lugares oferecidos. A empresa foi pioneira na oferta de tarifas básicas ultrabaixas nos EUA, cobrando taxas extra por itens como bagagem de mão. Este modelo reduziu as tarifas, incluindo para os passageiros de outras companhias, e incentivou as maiores a oferecerem bilhetes baratos na classe económica básica.

As tarifas em todo o setor subiram este ano devido ao aumento dos preços do combustível de aviação. O cancelamento dos 2% de voos domésticos que a Spirit planeia operar este Verão (a partir do hemisfério norte) vai fazer subir ainda mais as tarifas.

Os prejuízos vêm de há anos.

A Spirit não gera lucros desde que as viagens caíram a pique logo após o início da pandemia de covid-19, alertando repetidamente nos últimos anos que havia "dúvidas substanciais" sobre a sua capacidade de continuar a operar. A Spirit entrou em falência por duas vezes, a mais recente das quais em agosto de 2025.

Em fevereiro, a Spirit anunciou que tinha chegado a um acordo com os seus credores para sair da sua mais recente falência com menos dívidas e a capacidade de continuar a voar. Três dias depois, a guerra no Irão começou, interrompendo o fornecimento de petróleo de cerca de 20% do mundo e fazendo disparar os preços do combustível de aviação.

As falências são comuns no setor aéreo, um negócio que exige muito capital. As empresas lidam com custos de aeronaves e mão-de-obra elevadíssimos, além das oscilações bruscas do preço do combustível e da procura de viagens. Mesmo nos melhores momentos, as companhias aéreas operam com margens de lucro apertadas. Oito grandes companhias aéreas americanas entraram em falência nos últimos 25 anos.

Em muitos casos, as companhias aéreas falidas são compradas por concorrentes solventes, o que levou a uma consolidação generalizada. Quatro grandes companhias aéreas – United, American, Delta e Southwest – controlam agora cerca de 80% dos voos disponíveis para os passageiros.

Mas o encerramento total de uma companhia aérea é muito menos comum. O encerramento da Spirit é o primeiro de uma grande companhia aérea americana desde que a Midway Airlines encerrou as suas atividades imediatamente após os ataques de 11 de setembro de 2001.

Donald Judd, Ramishah Maruf e Ruben Correa da CNN contribuíram para este artigo