Transparência aguarda pelo Constitucional para divulgar clientes da Spinumviva e aplicará decisão a casos idênticos

Agência Lusa , WL
Há 14 min
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, faz uma declaração aos jornalistas após discutir o programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR) com os partidos políticos, no Palácio de São Bento, em Lisboa, 25 de fevereiro de 2026. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

“A mesma conduta será seguida relativamente a todos os titulares que se encontrem em situação análoga”, afirmou a entidade

A Entidade para a Transparência (EpT) esclareceu hoje que aguarda a notificação dos acórdãos do Tribunal Constitucional (TC) para publicar a lista de clientes da Spinumviva e assegurou que aplicará o mesmo procedimento a outros titulares em situação idêntica.

Numa resposta escrita a perguntas enviadas pela Lusa, a Entidade para a Transparência - órgão responsável por fiscalizar as declarações de interesses de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos - refere que, “logo que seja notificada dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Constitucional”, desenvolverá “de imediato diligências no sentido de garantir que ficam disponíveis (...) todos os elementos solicitados” nas declarações únicas apresentadas pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Em causa estão os acórdãos de 19 de fevereiro e 12 de março, nos quais o TC rejeitou apreciar o recurso interposto pelo primeiro-ministro para impedir a inclusão dos clientes da sua empresa familiar Spinumviva, que pertence agora aos seus filhos, na declaração única de rendimentos, património e interesses.

A Entidade para a Transparência acrescenta que “a mesma conduta será seguida relativamente a todos os titulares que se encontrem em situação análoga”, porém não detalha o número de casos semelhantes.

A Transparência ressalva ainda que a lei permite aos titulares oporem-se ao acesso, total ou parcial, aos dados constantes das declarações, invocando a salvaguarda de interesses de terceiros ou a reserva da vida privada.

Nesses casos, acrescenta a EpT, a lei determina que “o acesso aos elementos sobre os quais recaiu a oposição e a sua eventual publicitação ficam suspensos até decisão final do respetivo processo”.

Temas: Spinumviva Constitucional Transparência Luís Montenegro

Crime e Justiça

Transparência aguarda pelo Constitucional para divulgar clientes da Spinumviva e aplicará decisão a casos idênticos

Há 14 min

PJ abriu quase 1400 inquéritos por extorsão sexual em dois anos

Há 2h e 52min

Homens armados tentaram raptar criança de 20 meses em Lisboa

Ontem às 21:27
04:02

"O que mais choca é a simplicidade do próprio esquema": como um casal lesou o Estado em mais de um milhão de euros através de contratos públicos

Ontem às 17:42
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Há uma "bomba-relógio" da Rússia a ameaçar Itália

Ontem às 17:27

Alemanha, Reino Unido, Itália, Grécia, Japão não cedem à ameaça de Trump: "O Estreito de Ormuz não será uma missão da NATO"

Ontem às 13:23

Fraude nos refeitórios dos hospitais. Dirigente nomeado para gerir dinheiro do SNS apanhado na rede que lesou o Estado em mais de um milhão de euros

Ontem às 07:00

Milhões de descendentes de italianos podem perder acesso à cidadania

Ontem às 09:51

Da Inglaterra à Austrália: filho recria, passo a passo, a épica viagem de bicicleta feita pelo pai

15 mar, 19:00

"Leis laborais não são sequer o aspeto principal". O Governo quer mexer no trabalho, mas o novo pacote vem mesmo melhorar a nossa produtividade?

Ontem às 08:00

Este casal tentou comprar um iate de luxo e acabou com um barco cheio de mofo. Agora, é a sua casa flutuante

15 mar, 17:00

Começa já esta terça-feira e dura a semana toda: vem aí uma nova depressão com muita chuva, vento e trovoada

Ontem às 21:45

Duas cidades portuguesas entre as 50 melhores do mundo em 2026, segundo a Time Out

15 mar, 10:44

Homens armados tentaram raptar criança de 20 meses em Lisboa

Ontem às 21:27

Estudo financiado pela UE deteta em auscultadores substâncias químicas que perturbam o sistema hormonal

Ontem às 12:30

Do linguado de Eanes ao Pêra Manca de Cavaco. Como foi o primeiro dia de cada Presidente da República eleito em democracia

9 mar, 12:00