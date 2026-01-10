Um mês antes do quinto aniversário de casamento, eles foram assassinados na própria casa - e pouco mais se sabe

CNN , Emma Tucker
Hoje às 09:00
Spencer Tepe e Monique Tepe (Rob Misleh/YouTube)

 

 

Os dois filhos do casal foram encontrados na casa sem ferimentos

A imensa alegria de Spencer e Monique Tepe era inconfundível no dia do casamento, num vídeo de 2021 partilhado pela família, que os captou a trocar votos. Os então recém-casados abraçaram-se e riram na sua casa em Columbus, no estado de Ohio, enquanto amigos e familiares os aplaudiam.

Mas apenas um mês antes do quinto aniversário, o mesmo cenário onde o casal começou a vida em comum tornou-se palco de uma tragédia indescritível. O respeitado dentista, de 37 anos, e a mulher, de 39 anos, dona de casa, foram encontrados mortos, depois de terem sido baleados na sua casa de luxo, enquanto os dois filhos pequenos estavam no interior.

Um memorial de rosas e girassóis cresce agora à porta da casa, à medida que a notícia dos homicídios chocantes se espalha por todo o país, poucos dias depois do Natal, gerando mais perguntas do que respostas.

As autoridades policiais têm sido relutantes em divulgar quaisquer detalhes sobre um possível suspeito ou motivo, mas disseram que o autor ou autores do crime contra o jovem casal continuam em fuga. Ainda mais misterioso, a polícia revelou que não havia sinais óbvios de entrada forçada e que nenhuma arma de fogo foi encontrada no local, noticiou a afiliada da CNN WSYX.

A polícia pede a quem tenha qualquer informação sobre o caso - que está a ser investigado como um duplo homicídio, e não como homicídio-suicídio - os contacte.

Eis o que sabemos - e o que não sabemos - sobre a tragédia:

Como a preocupação de amigos e colegas levou a polícia à casa

Spencer Tepe raramente faltava ao trabalho no Athens Dental Depot, localizado a cerca de 120 quilómetros a sudeste da casa da família em Columbus, e estava sempre contactável, assim como a mulher, segundo o proprietário da clínica, Mark Valrose, citado pela afiliada da CNN WSYX.

Mas, na manhã daquela terça-feira, Spencer não apareceu para trabalhar, o que despertou a preocupação dos colegas, que continuou a aumentar quando não conseguiram entrar em contacto nem com ele nem com a mulher, de acordo com chamadas para o 112 noticiadas pela WSYX.

Valrose fez a primeira chamada para o 112 por volta das 08:58 e pediu à polícia que realizasse uma verificação de bem-estar, dizendo ao operador: “Ele é sempre pontual e contactaria connosco se houvesse algum problema”, segundo a gravação.

“Não sei como dizer isto de outra forma, mas estamos muito, muito preocupados. Isto é completamente fora do seu comportamento habitual”, continuou. “Não conseguimos contactar a mulher dele, o que é provavelmente a parte mais preocupante.”

As autoridades em Columbus, Ohio, estão à procura de quem matou o dentista Spencer Tepe e a sua mulher, Monique Tepe, na sua casa (WSYX)

Às 9:22, um agente chegou à casa para realizar a verificação de bem-estar, mas ninguém atendeu à porta, noticiou a WSYX, citando registos da polícia.

Cerca de 30 minutos depois, colegas de Tepe e um amigo chegaram à casa, mas também não obtiveram resposta, indicam os registos do centro de despacho. Um homem no local ligou igualmente para o 112 às 9:56, dizendo que ouvia crianças a chorar no interior.

“Consigo ouvir crianças lá dentro, e juro que acho que ouvi uma a gritar”, disse o autor da chamada, segundo o áudio do despacho. “Mas não conseguimos entrar. Neste momento, não sei se devo arrombar a porta para entrar na casa ou o que fazer.”

Dois minutos depois, outro colega de Tepe ligou para o 112 para dizer que não conseguiam contactá-lo há cerca de três horas, de acordo com as gravações obtidas pela WSYX.

Por volta das 10:03, um amigo de Tepe, que disse que os dois tinham falado pela última vez no dia anterior, ligou para o 112 visivelmente perturbado: “Há um corpo”, relatou.

“O nosso amigo não atendia o telefone… acabámos de chegar aqui e ele parece estar morto”, afirmou o amigo.

Segundo a polícias, os agentes encontraram os corpos de Spencer Tepe e Monique Tepe na casa no bairro de Weinland Park, em Columbus.

Os dois filhos do casal, com 1 e 4 anos, também foram encontrados ilesos na residência, acrescentou a polícia.

Como a polícia vai investigar o caso

A polícia de Columbus não emitiu quaisquer avisos à comunidade sobre uma ameaça em curso, e a corporação não respondeu às perguntas da CNN sobre o momento dos homicídios, se os Tepe foram especificamente alvo de ataque ou sobre qualquer informação relativa a um suspeito ou motivo.

O gabinete do médico-legista do condado de Franklin disse à CNN que os relatórios de autópsia podem demorar entre oito e 10 semanas a ficar concluídos. Um relatório de ocorrência policial indica que Spencer e Monique Tepe foram vítimas de homicídio.

De acordo com o The Columbus Dispatch, existe uma câmara policial de vigilância criminal instalada num poste de serviços públicos num cruzamento situado a algumas centenas de metros da casa dos Tepe. A CNN questionou a polícia sobre se câmaras da vizinhança captaram quaisquer pistas relevantes sobre o que aconteceu.

Para ajudar a apurar um motivo e possíveis suspeitos, os investigadores vão analisar provas forenses, a possível entrada do autor do crime, se algo foi roubado da casa e o histórico da família Tepe, de modo a determinar qualquer ameaça adicional ao resto da comunidade, segundo a analista sénior de Segurança Nacional da CNN, Juliette Kayyem.

Sem qualquer arma de fogo recuperada, não é surpreendente que os detetives estejam a investigar as mortes como um duplo homicídio e não como homicídio-suicídio, explicou Kayyem. “A outra pista é, claro, o facto de as crianças terem ficado em segurança.”

Dois cenários sobre a forma como o crime ocorreu parecem ser os mais prováveis, referiu Kayyem: um “estranho à porta que, por acaso, mata este casal, ou alguma narrativa que possa explicar porque foram alvo.”

Este tipo de crime é “excecionalmente raro”, dado não haver sinais de entrada forçada, acrescentou. “… Vai-se olhar para pessoas que eles possam ter conhecido ou pessoas que soubessem onde viviam, infelizmente, e começar por aí.”

“Talvez isto tenha sido aleatório. Mas os … dados nacionais sugerem tanto quão incomum isto é como a probabilidade de poder haver alguém que os conhecia e que esteve envolvido nisto”, afirmou Kayyem.

O que sabemos sobre o casal profundamente feliz

Spencer e Monique Tepe “partilhavam uma relação bonita, forte e profundamente feliz”, unidos pelo amor às viagens, ao riso e por uma missão de “construir uma vida enraizada no amor”, disse a família.

“Estamos de coração partido para além das palavras”, lê-se na declaração em nome da família Tepe.

À medida que a perda devastadora do casal se faz sentir na comunidade, a família afirmou estar “empenhada em ver esta tragédia plenamente e justamente levada à justiça” e em honrá-los protegendo o futuro dos seus filhos queridos, que estão agora ao cuidado de familiares.

Entretanto, o empregador de Spencer Tepe, a Athens Dental Depot, anunciou o encerramento durante o resto da semana, ao partilhar no Facebook a notícia da “morte súbita” do casal.

“Ele fará muita falta à nossa equipa e aos muitos pacientes de quem cuidou ao longo dos anos. Os nossos pensamentos e as mais sinceras condolências estão com as suas famílias e entes queridos durante este momento muito difícil.”

Spencer Tepe, licenciado pela Ohio State University e membro da American Dental Association, era um “pai dedicado e orgulhoso, um parceiro amoroso e um amigo de todos os que conhecia”, disse a família.

Falava espanhol fluentemente, era um grande fã das equipas de futebol americano Bengals e Buckeyes e tinha um espírito generoso e enérgico, acrescentaram.

A mulher, Monique Tepe, tinha formação em educação infantil e “colocava cuidado e intenção em tudo o que fazia”, disse a família. Foi descrita como uma mãe amorosa, paciente e alegre, “cuja empatia a definia”.

O casal, disse a família, eram “pessoas extraordinárias cujas vidas estavam cheias de amor, alegria e uma ligação profunda aos outros”.

Holly Yan, Caroll Alvarado e Yan Kaner, da CNN, contribuíram para esta reportagem

Temas: Spencer Tepe Monique Tepe Columbus Ohio

