Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

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O objetivo traçado pela SpaceX é claro mas ousado: "construir os sistemas e as tecnologias necessárias para tornar a vida multiplanetária, compreender a verdadeira natureza do Universo e estender a luz da consciência às estrelas"

A SpaceX revelou esta quarta-feira os tão aguardados planos de entrar em bolsa, lançando luz sobre as finanças e a liderança de uma das maiores, mais conhecidas e, ainda assim, mais secretas empresas privadas da história.

A empresa de foguetões e satélites de Elon Musk revelou detalhes até agora desconhecidos, incluindo os seus membros do conselho, as vendas, os lucros, as despesas e a forma como opera. As suas ações serão negociadas na bolsa sob o código SPCX.

Um dado que não foi divulgado: quanto é que a empresa espera arrecadar e qual o seu valor potencial naquela que está amplamente prevista ser a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da história - talvez até três vezes superior.

Estes detalhes serão divulgados posteriormente, pouco antes da entrada em bolsa. Entretanto, a SpaceX apresentou um relatório convincente de 277 páginas sobre uma das empresas mais ambiciosas - ainda que talvez algo otimistas - do mundo.

Despesas enormes

No seu prospecto, a SpaceX delineou uma missão ousada: “construir os sistemas e as tecnologias necessárias para tornar a vida multiplanetária, compreender a verdadeira natureza do Universo e estender a luz da consciência às estrelas”.

Para alcançar este objetivo, a SpaceX afirmou que continuará a fabricar e a lançar rapidamente a sua frota de satélites para alimentar a sua tecnologia de comunicação Starlink. E que “aproveitará a energia do Sol para alimentar uma inteligência artificial em busca da verdade que impulsione a descoberta científica e, em última instância, construir uma base na Lua e cidades noutros planetas”.

Para isso, a SpaceX precisará de gastar dinheiro. Muito dinheiro. Este é um dos motivos pelos quais a empresa quer captar recursos junto dos investidores.

Apesar de ser uma empresa em rápido crescimento, as suas ambições superam as suas vendas atuais. Faturou 18,7 mil milhões de dólares no ano passado, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Mas a empresa não gera lucro. Depois de ter registado um lucro de 791 milhões de dólares em 2024, a empresa volta a ter um prejuízo de 4,9 mil milhões de dólares em 2025. Em 2023, o prejuízo foi de 4,6 mil milhões de dólares.

Estes prejuízos irão quase certamente continuar em 2026: a SpaceX afirmou já ter perdido 4,3 mil milhões de dólares nos primeiros três meses deste ano, com uma receita de 4,7 mil milhões de dólares.

O negócio dos foguetões é caro, mas construir uma infraestrutura de IA de grande escala também o é. A SpaceX gastou 20,7 mil milhões de dólares no ano passado, dos quais a maior parte (12,7 mil milhões de dólares) foi destinada à IA. A empresa investiu 4,2 mil milhões de dólares no Starlink e 3,8 mil milhões de dólares em outros projetos espaciais, incluindo foguetões.

Este investimento de capital quase duplicou os 11,2 mil milhões de dólares gastos pela SpaceX em 2024 e superou largamente os 4,4 mil milhões de dólares investidos em 2023.

Nos primeiros três meses deste ano, a SpaceX já gastou 10,1 mil milhões de dólares - dos quais 7,7 mil milhões foram alocados à IA.

Uma oportunidade ainda maior

Mas a SpaceX não espera perder dinheiro para sempre. A empresa delineou uma enorme oportunidade potencial de receitas que, segundo a própria, pode totalizar 28,5 biliões de dólares - uma oportunidade que a SpaceX chamou de “o maior mercado endereçável total viável da história da Humanidade”.

Neste mercado estão incluídos 370 mil milhões de dólares em “soluções habilitadas para o espaço”, 1,6 biliões de dólares em conectividade, que inclui 870 mil milhões de dólares em banda larga e 740 mil milhões de dólares em serviços móveis dos seus satélites Starlink em órbita baixa da Terra, e 26,5 biliões de dólares em IA.

Esta oportunidade em IA inclui 2,4 biliões de dólares para o seu plano de lançar data centers para o espaço e 760 mil milhões de dólares em potenciais subscrições para consumidores. A SpaceX acredita ainda ter um potencial de 600 mil milhões de dólares em publicidade digital e 22,7 biliões de dólares no que chama de “aplicações empresariais”.

Estes números extraordinários são típicos do estilo extravagante de Musk. Mas a sua empresa também lança foguetões para o Espaço e aterra os propulsores na vertical depois de regressarem à Terra em plataformas flutuantes para reutilização, pelo que os investidores nas empresas de Musk têm algumas provas das suas conquistas surreais como base para a esperança.

A crença nas capacidades de IA da SpaceX levou Musk a fundir a SpaceX com a xAI, a sua empresa de inteligência artificial e redes sociais, em fevereiro. Este acordo avaliou a empresa combinada em 1,25 biliões de dólares na altura.

Quem comanda a SpaceX?

Musk não estará sozinho na liderança da empresa.

Pela primeira vez, a empresa divulgou quem preside ao conselho de administração. Musk é o presidente do conselho da SpaceX, com a presidente e diretora de operações, Gwynne Shotwell, a atuar ao seu lado como diretora. Outros membros do conselho incluem o diretor financeiro Bret Johnsen, os investidores de capital de risco Randy Glein, Steve Jurvetson, Luke Nosek e Ira Ehrenpreis - que também faz parte do conselho da Tesla -, o CEO de private equity Antonio Gracias e o executivo da Google, Donald Harrison.

A estrondosa operação de IPO pode gerar enormes quantidades de dinheiro para aquela que é agora a empresa espacial dominante no setor privado. E pode fazer de Musk o primeiro trilionário do mundo.

Detém uma parcela considerável da empresa. Entre a sua participação de 12,3% em ações ordinárias e 93,6% em ações de categoria B, que valem 10 votos cada, Musk controla 85,1% do poder de voto da empresa - praticamente garantindo que manterá o controlo de pelo menos a maioria dos votos após a IPO.

Gracias, através da sua empresa Valor Entities, é o segundo maior acionista da empresa, com 7,3% das ações ordinárias da SpaceX.

Quanto receberá Musk?

Musk não tem recebido um salário muito elevado pelo seu trabalho: recebe o mesmo valor de 54.080 dólares todos os anos desde 2019, revelou a empresa esta quarta-feira.

Mas a SpaceX afirmou também que será compensado em 15 prestações de 66.666.665 ações cada, caso a empresa atinja várias metas de valorização do mercado em incrementos de 500 mil milhões de dólares, até um máximo de 7,5 biliões de dólares, e estabeleça uma colónia humana permanente em Marte com pelo menos um milhão de habitantes.

Musk só receberá estas ações se a empresa atingir ambos os objetivos e se ele se mantiver empregado na empresa.

Após a fusão com a xAI, a SpaceX herdou parte do plano de remuneração de Musk da sua empresa de IA e redes sociais. A SpaceX cancelou esta remuneração e afirmou que, em vez disso, lhe concederá mais 302 milhões de ações se a empresa atingir várias metas de valorização expressivas e lançar data centers capazes de fornecer 100 terawatts de poder computacional por ano.

Musk fundou a SpaceX em 2002, inicialmente focada exclusivamente na construção de foguetões e no envio de cargas úteis para o espaço exterior. Em 2021, a empresa tornou-se uma empresa de telecomunicações, com os seus primeiros clientes para o Starlink, o seu serviço de internet por satélite.