Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

SpaceX adia lançamento da nova versão do Starship devido a problemas de última hora

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 35min
O mega foguetão impulsionador da SpaceX regressa à rampa de lançamento para ser capturado durante um voo de teste (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A empresa afirmou que tentaria esta sexta-feira novamente fazer a descolagem do seu maior foguetão

A SpaceX adiou na quinta-feira o lançamento da mais recente versão do foguetão Starship para um voo de teste, antes da entrada em bolsa da empresa aeroespacial de Elon Musk.

A descolagem do Starship foi adiada quando faltava apenas meio minuto para o lançamento do foguetão e depois de uma tentativa marcada por inúmeras interrupções e reinícios da contagem decrescente.

A empresa afirmou que tentaria esta sexta-feira novamente fazer a descolagem do seu maior foguetão.

Os engenheiros não conseguiram resolver a tempo problemas de última hora, segundo o porta-voz da SpaceX Dan Huot, que não deu detalhes sobre os obstáculos em questão.

"Novo foguetão, nova plataforma de lançamento: estamos a aprender muito sobre estes sistemas à medida que os utilizamos pela primeira vez, e simplesmente não conseguimos resolver todos estes problemas nos últimos segundos antes do lançamento", afirmou Huot numa transmissão do evento divulgada nas redes sociais.

"Vamos agora investir algum tempo a perceber o que nos fez tropeçar antes do lançamento e, depois, avançar com o voo amanhã [hoje]", acrescentou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Há muito em jogo para a SpaceX, que irá lançar a Starship pela 12.ª vez, sete meses após o seu último lançamento. Com 124 metros de altura, o modelo atual é ligeiramente maior do que o anterior e a empresa está empenhada em demonstrar as melhorias introduzidas no foguetão durante o voo, sobretudo depois de ter divulgado o processo de oferta pública inicial (IPO) em bolsa.

A SpaceX não prevê recuperar o propulsor do foguetão, uma manobra espetacular que já realizou no passado. Em vez disso, deverá deixar este primeiro aparelho afundar-se nas águas do Golfo do México.

O segundo estágio da operação, ou estágio superior, terá como missão lançar uma carga útil de 20 satélites simulados, bem como dois satélites Starlink equipados com câmaras, que tentarão analisar a eficácia do escudo térmico da nave.

Esse estágio deverá durar cerca de 65 minutos após a descolagem, período durante o qual o Starship deverá seguir uma trajetória suborbital percorrendo metade do planeta, antes de cair no mar no Oceano Índico.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As últimas missões da Starship decorreram com sucesso, mas outras terminaram em explosões espetaculares, nomeadamente duas sobre as Caraíbas e uma após ter atingido o espaço. Em junho passado, o módulo superior explodiu durante um ensaio em terra.

Este voo de teste surge num momento crucial para a SpaceX, um dia depois do dono da empresa anunciar o seu lançamento em bolsa. Elon Musk disse que a empresa encarregada de fazer uma versão modificada do foguetão Starship para servir como módulo de alunagem para a NASA deverá entrar em bolsa em meados de junho.

A agência espacial norte-americana pretende enviar astronautas à Lua em 2028, antes da China, potência rival, que também ambiciona enviar homens ao planeta satélite da Terra até 2030.

Tendo em conta, porém, os atrasos do setor privado, a Administração de Donald Trump receia que os Estados Unidos não consigam atingir este objetivo em primeiro lugar.

Além da SpaceX, a sua concorrente Blue Origin — detida por Jeff Bezos — procura também desenvolver um módulo de alunagem. Ambas as empresas reorientaram a estratégia para dar prioridade às missões lunares.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A NASA prevê uma missão em 2027 que não chegará à Lua, antes do envio de astronautas à superfície lunar em 2028, durante a 4.ª missão Artemis. Os especialistas do setor mostram-se céticos quanto à concretização destes objetivos dentro do prazo previsto.

Um dos principais obstáculos é demonstrar a capacidade de reabastecimento de combustível em órbita, uma etapa essencial para fornecer energia aos motores de um foguetão, mas que nunca foi testada em missões de longa duração.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: SpaceX Starship Lançamento Elon Musk Problemas
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Tecnologia

SpaceX adia lançamento da nova versão do Starship devido a problemas de última hora

Há 1h e 35min
02:02

Farto de dobrar ou lavar roupa? Esta pode ser a solução do futuro

Ontem às 08:41

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Ontem às 08:20

Qual crise do petróleo? Os veículos elétricos da China estão prontos para dominar o século XXI

9 mai, 19:00
Mais Tecnologia

Mais Lidas

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

20 mai, 20:49

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR

Ontem às 16:15

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

20 mai, 17:01

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

Ontem às 21:06

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

20 mai, 09:54

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

20 mai, 15:36

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Ontem às 08:20

Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Ontem às 21:06

Irão está a reconstruir a sua base industrial militar mais depressa do que o esperado. Drones são preocupação especial

Ontem às 09:03

Drones, sistemas privados e inteligência artificial: como a Ucrânia está a proteger o seu espaço aéreo

Ontem às 11:26

"Somos muito mais produtivos quando não fazemos nada. O tédio é o momento da criação"

20 mai, 22:04

"Estas crianças foram colocadas em perigo. Vão estar permanentemente em angústia": abandono de irmãos franceses em Portugal pode ser julgado pelos dois países

Ontem às 13:20