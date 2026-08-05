Foguetão da SpaceX com quatro toneladas já terá embatido na Lua e provocado uma nova cratera

Tiago Ferreira Resende
Há 2h e 18min
Um foguetão Falcon 9 da SpaceX, que transportava dois módulos de aterragem lunar, foi lançado a 15 de janeiro de 2025. Gregg Newton/AFP/Getty Images
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A NASA estimava que o choque criasse uma cratera com cerca de 18 metros de largura e quatro metros de profundidade, projetando poeira e rochas lunares para o exterior

Um fragmento de cerca de quatro toneladas de um foguetão da SpaceX, que permanecia à deriva no espaço desde o ano passado, terá colidido de forma acidental com a Lua na manhã desta quarta-feira. O impacto, que não representa qualquer perigo para a Terra, deverá ter criado uma nova cratera na superfície lunar.

A estrutura, com dimensões semelhantes às de um autocarro escolar, fazia parte da segunda fase de um foguetão Falcon 9 utilizado no lançamento de um módulo de aterragem lunar da empresa norte-americana Firefly Aerospace, em janeiro de 2025.

O embate estava previsto para acontecer a uma velocidade de cerca de 8.690 quilómetros por hora, junto à cratera Einstein, numa zona da Lua de difícil observação a partir da Terra. Apesar de astrónomos profissionais e amadores terem apontado telescópios e câmaras para o local, o impacto não foi confirmado de imediato, possivelmente devido à localização do ponto de colisão.

A NASA estimava que o choque criasse uma cratera com cerca de 18 metros de largura e quatro metros de profundidade, projetando poeira e rochas lunares para o exterior. A agência norte-americana adiantou que irá procurar obter imagens do local antes e depois do impacto, considerando que os dados recolhidos poderão ajudar a compreender melhor os efeitos de colisões artificiais na Lua.

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O porta-voz da NASA, Jimi Russell, sublinhou que "o impacto não representa qualquer perigo para a Terra" e que os cientistas pretendem aproveitar o acontecimento para aperfeiçoar as técnicas de rastreamento de objetos no espaço.

Ao contrário do que acontece na maioria das missões, em que as fases dos foguetões regressam à atmosfera terrestre e se desintegram ou caem no oceano, esta missão exigiu mais potência para alcançar a Lua. Por esse motivo, a segunda fase do Falcon 9 permaneceu no espaço depois de libertar o módulo lunar, juntando-se aos milhares de fragmentos de lixo espacial que orbitam a Terra.

Só este ano os astrónomos determinaram que o objeto seguia uma trajetória que terminaria na superfície lunar. Julianna Scheiman, diretora dos programas científicos da NASA e Dragon na SpaceX, explicou que uma combinação da atividade solar com as forças gravitacionais acabou por desviar o estágio do foguetão para a Lua.

Embora impactos deste tipo sejam pouco frequentes, não são inéditos. Em março de 2022, uma fase de um foguetão chinês também colidiu com a Lua após uma missão de teste, enquanto, em 2009, a própria NASA provocou intencionalmente o impacto de um foguetão para estudar o material projetado.

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Nos últimos anos, várias missões destinadas a aterrar suavemente na Lua acabaram também por se despenhar, incluindo a russa Luna-25, em 2023, a Chandrayaan-2, da Índia, em 2019, e a israelita Beresheet, que transportava pequenos tardígrados, organismos microscópicos conhecidos pela resistência a condições extremas e que poderão ainda permanecer na superfície lunar.

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Temas: SpaceX Foguetão Lua Colisão

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