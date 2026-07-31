SpaceX de Elon Musk vai criar uma nova cratera na lua: restos de foguetão vão atingir o satélite natural

Agência Lusa , JS
Há 2h e 22min
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Cratera será muito pequena para ser observada da Terra, mas será possível ver uma nuvem de poeira e fragmentos de rocha com o auxílio de telescópios

Restos de um foguetão da SpaceX vão embater acidentalmente na quarta-feira contra a Lua, causando uma cratera pequena demais para ser vista da Terra, mas uma nuvem de poeira e fragmentos de rocha observáveis com telescópios terrestres.

O foguetão, cujo segmento superior anda à deriva no espaço, transportou em 2025 dois módulos de alunagem, sendo que um deles foi o primeiro de uma empresa privada a pousar com sucesso na superfície lunar.

Já não é a primeira vez que restos de um foguetão colidem acidentalmente com a Lua.

Em 2022, um segmento de um foguetão chinês cravou duas crateras no lado mais distante da Lua.

Segundo um especialista em astrodinâmica ouvido pela agência noticiosa norte-americana AP, Bill Gray, o impacto da queda do módulo do foguetão da SpaceX será de 8.700 quilómetros por hora, o equivalente a sete vezes a velocidade do som, e próximo da cratera Einstein, no lado lunar ocidental iluminado pelo Sol.

O módulo abandonado no espaço mede 12 metros e pesa cerca de 4,5 quilos.

Ao embater contra a superfície lunar, vai criar uma nova cratera que o cientista planetário Benjamin Fernando estima que irá ter quase 27 metros de diâmetro e cinco metros de profundidade - demasiado pequena para ser vista da Terra, mas visível para duas sondas espaciais na órbita da Lua, a Danuri, da Coreia do Sul, e a LRO, dos Estados Unidos, que irão fotografar os momentos antes e depois do impacto da colisão.

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Na Terra, os observadores apenas poderão ver com o auxílio de telescópios o material ejetado para o espaço por força do impacto, e nem todos os observadores, já que as melhores vistas serão obtidas a partir de parte dos Estados Unidos, Canadá e América do Sul, segundo os especialistas.

"Este impacto não será um problema, mas no futuro, quando houver bases de longa duração na Lua, impactos semelhantes serão um problema e não devemos deixar módulos de foguetões em órbitas caóticas como esta", avisou, citado pela AP, o astrofísico Jonathan McDowell.

De acordo com os peritos, a colisão do que resta do foguetão da SpaceX, empresa aeroespacial do magnata Elon Musk, poderia ser evitada se o módulo tivesse sido "empurrado" para a órbita do Sol.

Cientistas consideram que é crucial melhorar a monitorização do lixo espacial antes da chegada de novos robôs e astronautas à Lua.

Os Estados Unidos pretendem enviar novamente astronautas para a superfície lunar em 2027. A última vez que o fizeram foi em 1972.

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A China, principal adversário dos Estados Unidos na conquista do espaço, ambiciona ter o seu primeiro astronauta na Lua até 2030.

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