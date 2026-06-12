Elon Musk está prestes a tornar-se no primeiro trilionário da história. Mas quanto é mesmo um trilião?

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Dá para comprar quase tudo com este dinheiro. Mas mesmo quase, quase tudo

Elon Musk está prestes a tornar-se o primeiro trilionário do mundo. É uma quantidade impressionante de riqueza, nunca antes vista na história do comércio humano.

Musk já possui cerca de 270 mil milhões de dólares em ações e opções graças ao seu cargo de CEO da Tesla. Assim que as ações da SpaceX - a sua empresa de foguetões e inteligência artificial - começaram a ser negociadas ainda esta sexta-feira, o seu património aumentou em 841 mil milhões de dólares. (Será proprietário de quase metade das ações da SpaceX, cujo IPO - sigla para oferta pública - está previsto ser avaliado em 1,77 triliões de dólares no total.) No total, isto representa 1,11 triliões de dólares (na Europa dizemos biliões, mas vamos manter a escala norte-americana para facilitar) para Musk apenas com as suas duas empresas de capital aberto.

No entanto, a riqueza de Musk é em papel, e não uma pilha de dinheiro num qualquer banco. Tudo depende da forma como os investidores continuarão a avaliar as suas empresas, a Tesla e a SpaceX, no futuro.

Um trilião de dólares é um milhão de milhões de dólares. Seria impossível gastar essa quantia de forma racional numa vida inteira. Mesmo que alguém gastasse um milhão de dólares a cada hora, todos os dias, seria necessário mais de um século para gastar um trilião de dólares.

Para ajudar a contextualizar, eis seis coisas que (em breve) valerão menos do que Elon Musk.

As economias da maioria dos países

Em todo o mundo, apenas 20 países possuem economias superiores a 1,1 triliões de dólares, segundo o Fundo Monetário Internacional. Isto significa que a grande maioria das nações do mundo tem uma economia que vale menos do que Musk.

Entre elas estão Taiwan (977 biliões de dólares), a Irlanda (779 biliões de dólares), a Suécia (760 biliões de dólares) e Singapura (660 biliões de dólares), além da África do Sul, país natal de Musk (480 biliões de dólares). Estes biliões são o que na Europa chamamos de milhares de milhões, mas vamos manter assim para, mais uma vez, simplificar.

A economia de Manhattan

É claro que não é preciso ir para o estrangeiro para encontrar poupanças mais pequenas do que a carteira de investimentos de Musk.

A ilha de Manhattan, sede de muitas das potências financeiras e corporativas americanas, incluindo Wall Street, teve um produto interno bruto de pouco mais de um trilião de dólares em 2024. (Este é o ano mais recente para o qual existem dados disponíveis da Reserva Federal.)

Todos os imóveis em Houston

Houston é a quarta maior cidade dos Estados Unidos, a seguir a Nova Iorque, Los Angeles e Chicago. A cidade texana, localizada na costa do Golfo do México, é um polo da crescente indústria de petróleo e gás do país.

Todas as propriedades da cidade, tanto residenciais como comerciais, estão avaliadas em cerca de 879 biliões de dólares, de acordo com os dados mais recentes disponíveis.

Todos os veículos novos adquiridos nos EUA

Depois da habitação, os automóveis e os camiões são a maior compra feita pela maioria dos americanos.

O preço médio de um carro novo atingiu o recorde de 48.402 dólares em todas as vendas do ano passado. Ainda assim, os americanos compraram 16,3 milhões de carros novos em 2025, o que custou um total de 789 biliões de dólares.

Outros bilionários da tecnologia

Musk já é a pessoa mais rica do mundo. Mas o seu património líquido poderá em breve deixar os seus pares bilionários da tecnologia para trás.

Mesmo se somarmos as estimativas de riqueza dos quatro próximos mais ricos - os fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, o fundador da Oracle, Larry Ellison, e o fundador da Amazon, Jeff Bezos - os seus patrimónios líquidos combinados de 1,09 triliões de dólares ficam um pouco abaixo da riqueza de Musk.

Tal como Musk, todos eles fizeram fortuna com ações das empresas tecnológicas que fundaram.

Todos os times de desportos profissionais

As equipas desportivas são um dos brinquedos mais caros que os multimilionários adoram comprar. Mas 1 bilião de dólares poderia comprar praticamente todas as equipas desportivas do planeta.

Na verdade, as 50 equipas desportivas mais valiosas do mundo valem apenas um terço disso quando combinadas - um valor estimado em 353 biliões de dólares, segundo a Forbes, que acompanha a avaliação das equipas desportivas. Isto inclui o mais valioso, os Dallas Cowboys da NFL, avaliados em cerca de 13 biliões de dólares, e o 50.º classificado, os Toronto Raptors da NBA, com cerca de cinco biliões de dólares.