Cápsula da SpaceX com astronauta doente e três tripulantes aterra ao largo da Califórnia

CNN Portugal , AM com Lusa
Há 29 min
Um foguete SpaceX Falcon 9 que transporta a missão Starlink 4-20 é lançado do Complexo de Lançamento Espacial 40, no Centro Espacial Kennedy da NASA em Cabo Canaveral, Flórida, em 4 de setembro de 2022. (Getty Images)

Regresso encurta a missão em mais de um mês

Uma cápsula da SpaceX que transportava uma tripulação de quatro membros para casa, num regresso de emergência à Terra, caiu em segurança na madrugada de quarta-feira no Oceano Pacífico, ao largo da Califórnia, avança a Reuters.

A cápsula Crew Dragon aterrou em mares calmos ao largo de San Diego por volta das 08:45 GMT, culminando uma descida de mais de 10 horas da Estação Espacial Internacional e uma reentrada ardente na atmosfera terrestre, transmitida em direto por um webcast conjunto NASA-SpaceX.

A decisão, tomada pela necessidade de um astronauta receber cuidados médicos, encurta a missão em mais de um mês.

“O momento desta partida foi inesperado”, disse a astronauta da NASA Zena Cardman antes da viagem de regresso.

“Mas o que não me surpreendeu foi a união desta tripulação como uma família, ajudando-se uns aos outros e cuidando uns dos outros”, acrescentou.

A agência espacial não identificou o astronauta nem o problema de saúde, alegando privacidade do paciente, assegurando apenas que a situação deste é estável. 

O astronauta doente está “estável, seguro e a receber bons cuidados”, disse o comandante da estação espacial, Mike Fincke, no início da semana, nas redes sociais.

“Esta foi uma decisão deliberada para permitir que as avaliações médicas adequadas fossem feitas em solo, onde existe toda a capacidade de diagnóstico”, acrescentou.

A tripulação de quatro astronautas chegou ao laboratório orbital em agosto, para uma estadia de pelo menos seis meses.  

A tripulação era composta pelos astronautas da NASA Zena Cardman e Mike Fincke, juntamente com a japonesa Kimiya Yui e o russo Oleg Platonov. 

Fincke e Cardman deveriam realizar a primeira caminhada espacial do ano, para preparar o terreno para a futura instalação de painéis solares, que fornecerão energia adicional à estação espacial.

Mas, a 07 de janeiro, a NASA cancelou abruptamente a caminhada espacial e anunciou posteriormente o regresso antecipado da tripulação.

Outros três astronautas permanecem a bordo da estação espacial: Chris Williams, da NASA, e os russos Sergei Mikaev e Sergei Kud-Sverchkov, que foram lançados em novembro a bordo de um foguetão Soyuz para uma estadia de oito meses. Devem regressar a casa no verão (do hemisfério norte).

A NASA e a SpaceX estão a trabalhar para antecipar o lançamento de uma nova tripulação de quatro pessoas da Flórida, atualmente previsto para meados de fevereiro.

Os modelos computacionais previram uma evacuação médica da estação espacial a cada três anos, mas a NASA não teve nenhuma nos 65 anos de voos espaciais tripulados.

Os russos não tiveram a mesma sorte. Em 1985, o cosmonauta soviético Vladimir Vasyutin contraiu uma infeção grave ou doença relacionada a bordo da estação espacial Salyut 7, o que levou a um regresso antecipado.

Alguns outros cosmonautas soviéticos enfrentaram problemas de saúde menos graves que obrigaram a encurtar as missões.

A NASA contratou a SpaceX para, eventualmente, retirar a estação espacial de órbita até ao final de 2030 ou início de 2031.  

Os planos preveem uma reentrada segura sobre o oceano. 

Temas: SpaceX Astronautas Nasa

