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Miguel Sousa Tavares
Comentador

"Vamos assistir uma crise económica que não tem comparação com nada do que vimos antes"

Há 31 min

Sousa Tavares aponta o dedo a Donald Trump e diz que o presidente dos EUA está “desesperado por um acordo” com o Irão, ao contrário do que diz

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Miguel Sousa Tavares alerta o país para uma crise económica que “não tem comparação com nada do que vimos antes”.

O comentador da TVI analisou na 5.ª Coluna desta quinta-feira as potenciais consequências da guerra no Médio Oriente a nível mundial.

“Nós vamos assistir uma crise económica que não tem comparação com nada do que vimos antes”, começou por dizer. “Os nossos avós talvez se lembrem da crise de 1929, da Grande Depressão. Mas o que está a acontecer é brutal e nós só estamos concentrados nas consequências para o hemisfério rico, porque o que se está a passar em África e no hemisfério pobre é muito mais grave”.

Sousa Tavares aponta o dedo a Donald Trump e diz que o presidente dos EUA está “desesperado por um acordo”, ao contrário do que diz.

“Tudo o que o Trump quer era aquilo que já tinha antes da guerra, antes de denunciar esse acordo (JCPOA), que era que o Irão tinha congelado o enriquecimento do Urânio e o Estreito de Ormuz estava aberto”, explicou. “No meio disto, fez uma guerra para tentar resolver o problema que já o criou”.

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O comentador da TVI abordou também a possibilidade de haver insider trading em torno das declarações do presidente americano, e questionou se o próprio não está envolvido.

“A dúvida não é se há informação vinda de dentro da Casa Branca, nomeadamente do governo americano, é se o Trump está envolvido nisto pessoalmente; ele, a família e os amigos, porque eles estão envolvidos em tudo”.

Temas: Sousa Tavares Miguel Sousa Tavares Crise Económica Donald Trump Trump
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