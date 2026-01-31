Incêndio numa habitação em Soure provoca um desalojado

Para o local foram deslocadas sete viaturas e 18 operacionais, entre bombeiros, GNR
Uma pessoa ficou desalojada, na sequência de um incêndio numa habitação na freguesia de Tapéus, Soure, disse à agência Lusa a Proteção Civil.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, o alerta para o incêndio foi dado às 01:28.
Para o local foram deslocadas sete viaturas e 18 operacionais, entre bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
A fonte não soube especificar a idade e o género do desalojado.