Incêndio numa habitação em Soure provoca um desalojado

Agência Lusa , MM
Há 2h e 14min
Bombeiros (Getty Images)

Para o local foram deslocadas sete viaturas e 18 operacionais, entre bombeiros, GNR

Uma pessoa ficou desalojada, na sequência de um incêndio numa habitação na freguesia de Tapéus, Soure, disse à agência Lusa a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, o alerta para o incêndio foi dado às 01:28.

Para o local foram deslocadas sete viaturas e 18 operacionais, entre bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A fonte não soube especificar a idade e o género do desalojado.

Temas: Soure Incêndio Desalojado Bombeiros INEM

