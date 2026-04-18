A melhor roupa de dormir pode ser não ter roupa nenhuma. Veja o que dizem os especialistas

Há 2h e 6min

Para um sono de qualidade é preciso que a temperatura do corpo diminua um pouco. Dormir com pouca roupa ou mudar para roupa de cama mais leve pode ajudar

Se alguma vez se revirou debaixo de cobertores pesados, sabe como o calor excessivo pode estragar o seu sono. "A temperatura é um dos fatores mais subestimados do sono", afirma Joseph Dzierzewski, vice-presidente sénior de investigação e assuntos científicos da National Sleep Foundation. "Ouvimos muitas vezes falar de luz, ecrãs e stress, mas mesmo alterações modestas na temperatura e no fluxo de ar podem influenciar a rapidez com que adormecemos e a profundidade com que continuamos a dormir."

A temperatura central do corpo desce naturalmente cerca de 0,6 a 1 grau Celsius para adormecer, explica Dzierzewski, e se esse processo de arrefecimento for interrompido, mesmo que ligeiramente, o sono pode tornar-se mais fragmentado e menos reparador.

O mais importante é criar aquilo a que Dzierzewski chama um microclima de sono confortável, no qual o corpo não está a reter calor entre a pele, a roupa de dormir e a roupa de cama.

"Para algumas pessoas, isso pode significar dormir nuas ou com o mínimo de roupa; para outras, os tecidos leves e que absorvem a humidade funcionam bem", diz. O objetivo é sentir-se confortável e seguro enquanto ajuda o seu corpo a arrefecer naturalmente.

Para Brian Diva Cox, de Portland, Oregon, esse microclima é mais fácil de conseguir sem pijama. Diz que dormir nu se tornou um hábito noturno na adolescência e, embora seja mais raro agora como adulto, ainda o faz quando quer dar prioridade ao conforto e à recuperação - especialmente nas noites em que o tempo é curto.

"Acordo revigorado", garante, acrescentando que tem sempre energia e que o gráfico de sono do seu relógio inteligente mostra a melhoria da qualidade do sono no dia seguinte.

Quer abandone o pijama ou mude simplesmente para camadas mais leves, a redução do isolamento pode facilitar a libertação de calor pelo seu corpo. Curiosamente, Dzierzewski também observou que aquecer as mãos e os pés antes de dormir pode ajudar o corpo a libertar calor de forma mais eficiente e a adormecer mais rapidamente. Para as pessoas que têm naturalmente as extremidades frias, mantê-las confortavelmente quentes durante o sono também pode ajudar a manter um sono mais estável.

A quantidade de humidade existente no ar também é importante. "A humidade elevada limita a capacidade do corpo de se refrescar através do suor", explica Dzierzewski, pelo que a utilização de materiais respiráveis e que absorvem a humidade nos colchões, na roupa de cama e na roupa de dormir pode ajudar o corpo a descarregar o calor.

Manter a divisão mais fresca, normalmente entre os cerca de 15 a 19 graus Celsius, com um bom fluxo de ar, também pode ajudar esse processo, diz Dzierzewski. Seja flexível em relação a estas temperaturas, uma vez que o conforto pode variar de pessoa para pessoa, e as pessoas com calores noturnos ou que sofrem alterações hormonais tendem a preferir o extremo mais frio do intervalo.

Por fim, não se trata apenas de definir uma temperatura mais baixa - trata-se de a manter constante durante a noite. As grandes oscilações podem provocar despertares a meio da noite se começar a sobreaquecer.

Dormir num quarto fresco pode criar um microclima ideal, dizem os especialistas (Fotografia: Kevin C Moore/Image Source/Getty Images via CNN Newsource)

As temperaturas mais baixas também podem afetar a produção de esperma

A temperatura não afeta apenas a qualidade do sono - também desempenha um papel na saúde reprodutiva. "Os testículos estão fora do corpo por uma razão - a produção ideal de esperma requer temperaturas alguns graus abaixo da temperatura corporal central", explica o colaborador da CNN, Jamin Brahmbhatt, urologista e cirurgião da Orlando Health. É por isso que o que se escolhe vestir ou não vestir na cama pode ser importante.

Brahmbhatt, que também é professor assistente na Faculdade de Medicina da Universidade da Flórida Central, refere um grande estudo da Universidade de Harvard que mostrou que os homens que usavam boxers tinham uma maior concentração de esperma do que aqueles que usavam estilos de roupa interior mais justos. Mas sublinha que o fator-chave não é o aperto em si, mas o calor.

"A roupa interior apertada aprisiona o calor contra o corpo", afirma, fazendo eco do mesmo raciocínio em torno dos avisos sobre banheiras de hidromassagem e computadores portáteis - o calor excessivo. "É menos uma questão de compressão e mais de nível de isolamento", diz.

O que é que se pode concluir? Dormir mais fresco - seja nu ou com roupa respirável - pode ajudar a reduzir a acumulação de calor durante a noite. Um sono melhor pode também contribuir para a saúde das hormonas.

"Quando os homens dormem melhor, a produção de testosterona melhora", acrescenta. Uma vez que a testosterona é produzida principalmente durante o sono, um descanso mais profundo e reparador pode melhorar a energia, o humor e a função sexual. Dormir melhor leva a um melhor equilíbrio hormonal, o que favorece a libido, explica. "Não é preciso dormir nu para obter estes benefícios. Só é preciso dormir bem." Aconselha ainda que é importante lavar os lençois com frequência.

Intimidade sem pressão

Dormir nu ou com pouca roupa com o seu parceiro pode ter vantagens que vão para além do controlo da temperatura. Para alguns casais, abraçar pele com pele é uma "forma de se sentirem ligados e próximos", diz Ian Kerner, colaborador da CNN e terapeuta matrimonial e familiar. Não tem de ser sexual, sublinha, mas pode ajudar a manter viva uma sensação de ligação - e, por vezes, cria mais oportunidades para o sexo quando os casais chegam à cama exaustos.

Mesmo quando não leva ao sexo, o contacto só por si pode ser significativo. O toque pele-com-pele está associado à oxitocina, uma hormona ligada à ligação e à proximidade emocional, explica. "Esta é uma boa maneira de aparecer na cama sem ter desejo sexual - mas potencialmente chegando ao desejo", diz Kerner. "Os casais com quem trabalho que dormem nus, gostam. Torna-se um ritual".

É fundamental ter uma conversa com o seu parceiro antes de decidir dormir "sem pijama", e Kerner partilha algumas dicas sobre como abordar o tema.

Uma abordagem que pode adotar é leve e divertida, dizendo: "Esta noite vou dormir nu. Queres juntar-te a mim?", propõe, sublinhando que isto não tem de ser uma coisa sexual. Outra forma é expressar ao seu parceiro que sente falta de intimidade ou de se sentir próximo e oferecer a possibilidade de ir para a cama nu como uma opção para se sentir mais ligado.

Para os casais que estão a tentar restabelecer a ligação, sugere aquilo a que chama uma "janela de disponibilidade" - uma forma pouco agressiva de dar prioridade à proximidade. Os parceiros não precisam de sentir desejo, apenas ter vontade de senti-lo. "Dormir nu, lado a lado, pode ser um primeiro passo", diz. "Não precisa de fazer disso um hábito - pode ser apenas uma vez por semana, só para ver como se sente."

Embora Kerner não considere que dormir nu seja essencial, isso pode ser usado como um pretexto para nos deitarmos na cama e ficarmos nus e sem os nossos telemóveis e sermos humanos uns com os outros durante algum tempo, sugere.

Quer abandone completamente o pijama ou mude apenas para tecidos mais leves, o objetivo é o mesmo - ajudar o seu corpo a arrefecer, dormir mais profundamente e, potencialmente, neste processo, sentir-se um pouco mais ligado ao seu companheiro. Se optar por dormir nu, certifique-se de que tem roupas à mão em caso de emergência.