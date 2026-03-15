As crianças precisam de muito mais horas de sono do que os pais julgam

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O sono nos primeiros anos de vida não só prepara o terreno para a saúde mental e física, como também cria as bases para a forma como se dorme mais tarde na vida

De quanto tempo de sono é que as crianças realmente precisam? É mais do que muitos pais podem imaginar.

A National Sleep Foundation recomenda 14 a 17 horas para recém-nascidos, 12 a 15 horas para bebés, 11 a 14 para crianças pequenas, 10 a 13 para crianças em idade pré-escolar e 9 a 11 para crianças em idade escolar.

No entanto, 44% das crianças americanas não dormem consistentemente a quantidade recomendada de horas para a sua idade, sendo que as crianças mais novas são mais propensas a dormir menos, de acordo com uma nova sondagem da National Sleep Foundation.

“Não vivemos isolados, não dormimos isolados — por mais que seja um comportamento independente, também é algo que acontece dentro de um contexto social”, diz Joseph Dzierzewski, vice-presidente sénior de investigação e assuntos científicos da National Sleep Foundation.

É de vital importância para a sua saúde atual e futura: o sono nos primeiros anos de vida não só prepara o terreno para a saúde mental e física, como também cria as bases para a forma como se dorme mais tarde na vida, acrescenta Dzierzewski.

O inquérito envolveu entrevistas a 977 cuidadores de crianças de até 13 anos, incluindo 53% de mães biológicas e 33% de pais biológicos, com os demais participantes a incluir padrastos, avós, tias e tios. O questionário online foi oferecido em espanhol e inglês e ocorreu de 12 de setembro a 5 de outubro.

O estudo apoia o que médicos pediatras do sono têm vindo a defender há vários anos, diz Laura Sterni, diretora do Johns Hopkins Pediatric Sleep Center e professora associada de pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, que não esteve envolvida no estudo.

Mau sono afeta toda a gente

Noventa e cinco por cento de todos os cuidadores concordaram que um bom sono é essencial para o funcionamento geral da família, e quase 80% disseram que o seu próprio sono é prejudicado quando os seus filhos dormem mal, revelou o inquérito.

Os pais também relacionaram o sono com o desempenho das crianças durante o dia: 69% disseram que o mau sono prejudica o humor e o desempenho diurno dos seus filhos, enquanto 86% disseram que uma boa noite de sono melhora o humor e o comportamento.

Dzierzewski diz que a maioria dos pais reconhece as desvantagens da perda de sono — e que é encorajador que tantos também vejam os benefícios de quando as crianças dormem bem, reforçando a importância do sono para o bem-estar da família.

Qual é o nosso problema com o sono?

Muitos pais subestimam a quantidade de horas de sono de que os seus filhos realmente precisam. foto Westend61/Getty Images

O problema é triplo: primeiro, embora os pais pensem muito sobre o sono dos seus filhos, eles não estão a dormir o suficiente; segundo, os pais subestimam a quantidade de sono de que os seus filhos precisam; e terceiro, a família não discute o sono.

A sondagem revelou que 74% dos cuidadores pensam diariamente no sono dos seus filhos. Na verdade, esse grupo passa, em média, mais de duas horas por dia a pensar no sono, refere Dzierzewski, o que afeta a carga mental dos pais. Cerca de 61% dos pais afirmam que estariam dispostos a pagar — em média, 71 dólares — para que os seus filhos tivessem uma boa noite de sono.

Esse stress pode estar relacionado com a incerteza sobre o que é considerado “sono suficiente” para bebés, especialmente nos primeiros meses. Cerca de 78% dos pais com filhos entre os 0 e os 3 meses subestimam as necessidades de sono dos seus filhos. Essa percentagem cai para 68% para pais de crianças entre 4 e 11 meses. Muitas vezes, os pais ficam aquém das recomendações em mais de uma hora.

Por último, embora o sono seja uma prioridade para muitos cuidadores, eles não conversam regularmente com os seus filhos sobre a importância de um bom sono. Quase metade nunca ou raramente fala sobre o assunto, de acordo com o relatório.

Estas discussões não têm de ser complicadas: podem ser simples, positivas e focadas naquilo com que as crianças se preocupam – como ajudar os seus corpos a crescer, a ficarem mais fortes, ajudar os seus cérebros a aprender e a ter um humor estável.

Os cuidadores devem enquadrar o sono como qualquer outro hábito diário de saúde, como escovar os dentes, e focar a conversa em benefícios que as crianças conseguem observar, como sentirem-se melhor e terem um melhor desempenho, sugere Sterni. Se estiver com dificuldades para abordar o assunto, Sterni recomenda conversar com pediatras e médicos especialistas em sono, se necessário.

As sestas não são inimigas

As sestas podem ser uma parte fundamental do sono total das crianças, especialmente para as mais novas, revela a pesquisa. Cerca de dois terços das crianças dormem regularmente, incluindo 93% das menores de 1 ano e 92% das crianças de 1 a 2 anos. A frequência das sestas diminui com a idade para 47% das crianças em idade pré-escolar (3 a 5 anos) e 28% das crianças em idade escolar (6 a 13 anos).

Entre as crianças que dormem sestas, os pais relataram uma média de pouco mais de duas horas e 15 minutos de tempo total de sesta por dia. Para crianças mais velhas, a sesta pode refletir necessidades individuais de sono, esforços para compensar o sono noturno mais curto ou períodos de descanso estruturados em programas pós-escolares.

Sterni alerta contra a omissão das sestas na esperança de melhorar o sono noturno. Para crianças pequenas, “às vezes as pessoas saltam a sesta na esperança de que as crianças durmam melhor, mas isso não funciona”, sublinha. Isso pode sair pela culatra, fazendo com que as crianças fiquem irritadas na hora de dormir. Mesmo uma sesta curta pode aumentar o sono total sem atrapalhar o horário geral, acrescenta a especialista.

Criar uma higiene de sono saudável

Rotina e consistência são fundamentais, diz Dzierzewski, a começar por um horário regular para dormir e uma rotina previsível antes de dormir — não apenas a hora de apagar as luzes. “Tenha um horário consistente para dormir, mas não apenas o horário para dormir, a rotina antes de dormir.”

O objetivo é sinalizar às crianças que a hora de dormir está a chegar com uma rotina tranquila antes de dormir. “Deve ser relaxante. Deve ser um momento de descontração.” O especialista sugere diminuir as luzes, fechar as persianas e ler histórias. Para crianças mais novas, os pais podem narrar os passos em voz alta para sinalizar o que está para vir: “Agora vamos começar a preparar-nos para dormir”, para que se torne algo por que todos podem esperar e de que possam desfrutar.

“Priorize o sono” para toda a família, acrescenta Sterni. Antes de dormir, use um período de relaxamento para remover aparelhos eletrónicos estimulantes. Experimente atividades mais calmas, como ler, ouvir música suave, desenhar ou escrever num diário num quarto escuro.

Faça também exercício mais cedo durante o dia, em vez de logo antes de dormir, mantendo um horário de sono o mais regular possível, incluindo aos fins de semana, e expondo-se à luz pela manhã. “As pessoas devem expor os olhos à luz”, diz ela, para ajudar a regular o ritmo circadiano do corpo e sinalizar que é hora de acordar.

Em última análise, tanto Dzierzewski como Sterni afirmam que o passo mais importante pode ser o que os próprios cuidadores fazem. As crianças aprendem hábitos de sono em casa.

“As crianças estão sempre a observar-nos”, refere Dzierzewski. Se respeitarmos e priorizarmos o sono, os nossos filhos vão perceber isso e vão querer imitar-nos, acrescenta.