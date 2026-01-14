Tracking poll: Seguro vence todos os cenários da segunda volta

Henrique Magalhães Claudino | Pedro Santos Guerreiro
Há 1h e 52min
O candidato às eleições presidenciais António José Seguro durante um encontro com apoiantes em Setúbal, 13 de janeiro de 2026. JOSÉ COELHO/LUSA

Entre os candidatos que estão em empate técnico para a liderança, o duelo mais renhido seria entre Seguro e Cotrim de Figueiredo. Ventura perde em todos os cenários

Seguro vence todos, Cotrim derrota Ventura, que não ganha a nenhum. Os dados da tracking poll da Pitagórica para a CNN Portugal mostram que o candidato do PS sairia vencedor em qualquer confronto direto, tanto com os adversários que, de acordo com a sondagem diária, surgem em empate técnico consigo na liderança, como contra os restantes.

Veja aqui os diferentes cenários

Nos diferentes cenários, Seguro derrota Henrique Gouveia e Melo (55% contra 32%), Luís Marques Mendes (55% contra 33%), André Ventura (66% contra 25%) e João Cotrim de Figueiredo (46% contra 44%).

No caso de Cotrim de Figueiredo, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal venceria três dos quatro confrontos em que surge: derrota André Ventura (67% contra 21%), Luís Marques Mendes (52% contra 34%) e Henrique Gouveia e Melo (51% contra 39%), perdendo apenas frente a António José Seguro, num duelo renhido (44% contra 46%). 

Já Henrique Gouveia e Melo venceria uma segunda volta frente a Luís Marques Mendes e André Ventura, mas perderia contra António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo. O almirante supera Mendes por 44% contra 42% e impõe-se a Ventura (63% contra 24%), mas é derrotado por Seguro (32% contra 55%) e por Cotrim (39% contra 51%). 

Luís Marques Mendes venceria André Ventura numa segunda volta, mas sairia derrotado nos restantes cenários. O antigo líder do PSD conseguiria bater o candidato do Chega com 58% contra 27%, mas perde contra Gouveia e Melo (42% contra 44%), João Cotrim de Figueiredo (34% contra 52%) e António José Seguro (33% contra 55%). 

Por sua vez, André Ventura é o candidato com pior desempenho nos cenários de segunda volta, perdendo todos os confrontos diretos. O líder do Chega é derrotado por António José Seguro (25% contra 66%), Henrique Gouveia e Melo (24% contra 63%), Luís Marques Mendes (27% contra 58%) e João Cotrim de Figueiredo (21% contra 67%). 

