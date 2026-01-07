Tracking poll: apenas Seguro, Cotrim e Jorge Pinto têm positiva no "impacto líquido das notícias"

Ontem às 21:43

Uma das avaliações que a Tracking Poll da CNN Portugal tem feito é ao impacto que as notícias têm tido na opinião dos inquiridos sobre determinado candidato. Dos 11 nomes na corrida para Belém, quase todos têm resultados negativos

Há três dias seguidos que, segundo a tracking poll da Pitagórica, António José Seguro mantém a liderança do top 5 de candidatos que estão em empate técnico na corrida para vencer nas eleições presidenciais de 2026. E, nos detalhes da sondagem diária feita para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF, há uma métrica que pode ajudar a explicar como o candidato apoiado pelo PS tem conseguido manter-se à frente dos outros.

Uma das perguntas que a Pitagórica faz aos inquiridos desde o início da sondagem diária, que corresponde ao período de 2 a 6 de janeiro, está relacionada com a exposição mediática dos candidatos, nomeadamente sobre “aquilo que viu, ouviu ou leu sobre esse candidato”.

E, desde o início da publicação da tracking poll, António José Seguro tem vindo a ser um dos únicos três candidatos a ter um resultado positivo neste índice de “impacto líquido de notícias”, que faz uma conta: a percentagem de inquiridos que disse que a sua opinião melhorou com base nessas notícias menos a percentagem que disse que piorou.

No dia da primeira sondagem, que incidiu sobre o período de 2 a 4 de janeiro - altura em que se deu o debate das rádios, que antecedeu a abertura da campanha eleitoral -, Seguro teve uma avaliação positiva de 18. No segundo dia de tracking poll, que incidiu sobre 3, 4 e 5 janeiro, esse impacto líquido de notícias manteve-se positivo e até cresceu para 21, baixando na última sondagem diária - esta quarta-feira - para os 20.

No entanto, Seguro não é o candidato mais bem avaliado nesta categoria. Na verdade, é João Cotrim de Figueiredo quem tem vindo a ter a melhor classificação. O antigo líder da Iniciativa Liberal, que na última tracking poll isolou-se no terceiro lugar, ultrapassando Gouveia e Melo, tem consistentemente o melhor resultado dos 11 candidatos: na primeira sondagem conseguiu 31, descendo na segunda para um impacto de 29, um resultado que manteve no terceiro dia de tracking poll.

Há no rol de candidatos outro nome que também tem conseguido ter, ainda que em proporções diferentes, avaliações constantemente positivas. Jorge Pinto, candidato do Livre, conseguiu um impacto positivo na primeira sondagem (7), tendo melhorado no estudo de opinião de terça-feira (11) e piorado na tracking poll de quarta-feira.

Paralelamente, André Ventura, que no início da tracking poll estava em terceiro lugar, - evoluindo depois para a segunda posição nos dois dias seguintes - obtinha uma avaliação de -29, a pior de todos os candidatos. Ao longo das restantes sondagens diárias, Ventura viu a sua avaliação descer (-30 a 6 de janeiro) e a subir ligeiramente (-29).

Também Gouveia e Melo e Marques Mendes têm tido, de forma contínua, resultados negativos. No primeiro dia da tracking poll, o almirante obtém uma avaliação de -24, piorando para -25 nas duas sondagens seguintes. Igualmente, o candidato apoiado pelo PSD tem vindo a ser alvo de uma avaliação negativa em todos os dias de sondagem: -22 a 5 de janeiro, -20 a 6 de janeiro e -21 a 7 de janeiro.

Na mesma linha, as candidaturas de Catarina Martins e de António Filipe têm registado até ao momento um impacto negativo. A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda teve nos primeiros dois dias de tracking poll um resultado de -17, que melhorou na última sondagem (-14). Já o candidato apoiado pelo PCP arrancou com um resultado de -5 nesta métrica, mas melhorou para -4 nas sondagens seguintes.