Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Ventura continua a encurtar distância, Seguro continua destacado à frente

Pedro Santos Guerreiro | António Guimarães
Há 29 min

Faltam quatro dias para a segunda volta das eleições presidenciais. Veja os resultados da sondagem diária

A segunda volta das eleições presidenciais tem lugar no próximo domingo, mas se fosse hoje, António José Seguro receberia 53,2% dos votos, ficando à frente de André Ventura, que teria 29,5% dos votos. Estes resultados são no entanto sem distribuição de indecisos, que montam neste momento a 9,5% dos eleitores. Acrescem ainda 7,8% de eleitores que declaram a intenção de votar branco ou nulo.

Estes são os resultados de hoje da tracking poll da Pitagórica para a CNN Portugal e TVI, TSF e JN.

 

 

Face a ontem, tanto Seguro como Ventura sobem ligeiramente, mercê sobretudo da redução dos indecisos:

O que permanece inalterável é a percepção sobre quem ganhará a eleição: 90% responde Seguro.

Mais mulheres votam Seguro 

Olhando para a origem dos votos, António José Seguro vence entre homens e mulheres, mas sobretudo entre as mulheres:

 

 

Já quanto às idades, Ventura é mais forte entre jovens e Seguro tem maior preponderância entre os mais velhos:

 

 

 

Ficha técnica

Durante 3 dias (01, 02 e 03 de fevereiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais) de forma a garantir uma sub-amostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o Género, 3 cortes etários e 20 cortes geográficos (Distritos + Madeira e Açores). O resultado do apuramento dos 3 últimos dias de trabalho de campo, resultou numa amostra de 608 entrevistas que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores móveis. Sempre que necessário foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses, sobre temas relacionados com as eleições Presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto dos vários candidatos. Foram realizadas 1244 tentativas de contacto, para alcançarmos 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 48,87%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.

Temas: Sondagem diária Tracking poll Pitagórica Eleicoes presidenciais André Ventura

Presidenciais 2026

