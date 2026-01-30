Tracking poll, 2.ª volta, dia 4: Seguro perde votos depois do debate - não para Ventura, mas para brancos e nulos

Há 1h e 53min

Sondagem diária mostra já grande parte do impacto do debate televisivo entre os dois candidatos presidenciais

Se as eleições presidenciais fossem hoje, António José Seguro seria eleito por larga margem, com 57,8% dos votos, bem à frente de André Ventura, com 27,3%. Contudo, cerca de 7,4% dos votos seriam brancos ou nulos, um valor relativamente elevado. Estes dados são sem distribuição de indecisos, que neste momento ascendem a 7,5%.

A larga distância entre Seguro e Ventura já foi, no entanto, maior. É que na sondagem diária de hoje da Pitagórica para a TVI e CNN Portugal, JN e TSF, dois dos três dias de trabalho de campo já acontecem depois do único debate na televisão entre os dois candidatos presidenciais. E com dois terços da amostra inquiridos depois dessa data, Seguro perde intenções de voto. De ontem para hoje, a perda não favorece, no entanto, André Ventura - engrossas isso sim o número dos que tencionam votar em branco ou anual o boletim de voto.

Neste momento, António José Seguro tem menos quatro pontos percentuais do que tinha no dia do debate eleitoral.

Com dois candidatos, a distribuição de indecisos deixa de ser neutra: qualquer modelo empurra artificialmente um e penaliza o outro. Sem histórico de segundas voltas, optámos assim por mostrar os resultados diretos. Com uma margem de erro máxima de 4,06%, estes valores resultam nos seguintes intervalos entre os valores máximo e mínimo:

29/jan Variação Mínimo Máximo Seguro 57,8% - 1,2 pp 53,8% 61,8% Ventura 27,3% - 0,7 pp 23,7% 30,9% B/N 7,4% + 1,6 pp 5,3% 9,5% Indecisos 7,5% + 0,3 pp 5,4% 9,6%

Convicção de vitória de Seguro mantém-se

Apesar da ligeira queda nas intenções de voto em Seguro nos últimos dias, a convicção generalizada de que ele será o vencedor das eleições não se alterou:

Apenas 1% associa o seu voto a mudança

Um dos aspectos curiosos nesta sondagem é que, embora seja frequente haver candidatos com discursos apelando à mudança, poucos são os portugueses cuja primeira associação ao seu voto seja mudança. Pelo contrário, responsabilidade, estabilidade e esperança são as palavras mais citadas:

Como votam mulheres e homens, os ricos e pobres

António José Seguro continua a ser mais forte entre as mulheres, sobretudo acima dos 55 anos e nas classes mais altas, enquanto André Ventura tem mais penetração entre os homens, sobretudo entre os 35 e os 54 anos, e nas classes mais baixas:

Ficha técnica

Durante 3 dias (27, 28 e 29 janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais) de forma a garantir uma sub-amostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o Género, 3 cortes etários e 20 cortes geográficos (Distritos + Madeira e Açores). O resultado do apuramento dos 3 últimos dias de trabalho de campo, resultou numa amostra de 608 entrevistas que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores móveis. Sempre que necessário foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses, sobre temas relacionados com as eleições Presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto dos vários candidatos. Foram realizadas 1261 tentativas de contacto, para alcançarmos 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 48,22%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.