Corpos dos seis soldados norte-americanos mortos na guerra já estão em casa

Donald Trump liderou a comitiva que recebeu as vítimas

As famílias dos seis militares da Reserva do Exército dos EUA mortos esta semana no Kuwait acompanharam a transferência solene dos seus entes queridos para a Base Aérea de Dover, no Delaware, este sábado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a primeira-dama, Melania Trump, e o vice-presidente, JD Vance, juntaram-se a altos oficiais militares para observar o evento solene numa tarde nublada.

Os militares identificaram os seis soldados mortos num ataque de drone iraniano no Kuwait, no dia 1 de março, como sendo o major Jeffrey O’Brien, o subtenente Robert Marzan, o capitão Cody Khork, a sargento de primeira classe Nicole Amor, o sargento de primeira classe Noah Tietjens e o sargento Declan Coady. Acredita-se que Marzan tenha sido morto no ataque, mas ainda aguarda a confirmação final por um médico legista.

Todos os seis militares estavam colocados no 103.º Comando de Apoio Logístico, uma unidade da Reserva do Exército sediada no Iowa. Estavam a servir no Médio Oriente com o 1.º Comando de Apoio Logístico do Teatro de Operações, responsável pelo abastecimento das forças americanas em toda a região.

O brigadeiro-general Clint Barnes, vice-comandante do 1.º Comando de Apoio Logístico do Teatro de Operações, afirmou esta semana que os soldados serviram “incansavelmente, de forma consistente e destemida”.

“Eram os maiores embaixadores da liberdade”, disse Barnes. “Representam o melhor daquilo que o nosso país defende. Que Deus conceda paz e conforto às suas famílias nas suas memórias. Nunca os esqueceremos”.

Quatro dos seis militares identificados serviram nas Forças Armadas durante cerca de duas décadas, enquanto o mais novo se tinha alistado em 2023. Vários deles já tinham sido enviados juntos para o Kuwait com a mesma unidade, como foi relatado à CNN por um antigo comandante sénior do 103.º Comando de Apoio Logístico.

Khork, de 35 anos, é recordado pelos seus entes queridos como a "alma da festa", conhecido pelo seu espírito contagiante, coração generoso e profundo carinho por aqueles que serviram ao seu lado e por todos os que tiveram a sorte de o conhecer, disseram os seus pais e madrasta em comunicado à CNN.

Amor estava a poucos dias de regressar a casa, afirmou o marido, Joey Amor, à Associated Press. Serviu nas Forças Armadas desde que se alistou em 2005 e deixou dois filhos - um no último ano do liceu e outro na quarta classe da escola primária.

O'Brien era "não só um exemplo para os nossos filhos, mas também um pai brincalhão e divertido, sempre à procura de formas de os fazer rir", disse a sua família em comunicado à afiliada da CNN, KCCI. Era marido e pai de três filhos.

Um amigo de Marzan descreveu o suboficial como alguém que "faria qualquer coisa por si, e a família e os amigos eram o mais importante para ele". A sua irmã descreveu-o como um "líder forte que vivia pelo exemplo".

Tietjen, que faria 43 anos na próxima terça-feira, é recordado como um mentor para os soldados mais jovens e alguém com quem era “muito fácil conviver”, disseram em comunicado os proprietários de um estúdio em Bellevue, no Nebraska, que Tietjen frequentava. Deixa esposa e filho.

Coady, de 20 anos, era um Eagle Scout e um entusiasta da academia. O seu pai garantiu que estava a considerar prolongar o seu período de serviço por mais nove meses, apesar de esperar regressar a casa em maio. Ele “era um homem de poucas palavras na maioria das vezes”, explicou a irmã em comunicado à CNN, “mas se tivesse a oportunidade de falar com ele sobre algo que o apaixonasse, era um sortudo”.

A CNN foi a primeira a noticiar que o ataque ocorreu num centro de operações improvisado no porto civil de Shuaiba, no Kuwait, na manhã de domingo, hora local. Uma fonte familiarizada com a situação disse à CNN que os soldados estavam a trabalhar num edifício que descreveram como um atrelado triplo com escritórios no interior. O ataque com drones ocorreu rapidamente, sem sirenes ou avisos prévios que dessem tempo às tropas para evacuarem para um bunker, disse a fonte.

Embora existissem muros de betão em redor do edifício, a fonte afirmou que não havia nada acima que o pudesse proteger de drones ou mísseis. Este tipo de barreira é comum em estruturas militares no estrangeiro para as proteger de ataques como carros armadilhados.

O general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, afirmou esta semana que a nação se solidariza com as famílias dos seis militares falecidos.

“Às famílias dos nossos militares mortos em combate, aos nossos soldados feridos e aos seus entes queridos, nunca esqueceremos o vosso sacrifício”, afirmou Caine durante uma conferência de imprensa no Pentágono. “A nossa nação está convosco e estamos eternamente gratos pela vossa coragem, pela vossa resiliência, pela vossa dedicação a esta missão e à nossa nação.”

Alisha Ebrahimji, Emma Tucker, Hanna Park e Taylor Romine, da CNN, contribuíram para esta reportagem