Sócrates critica Ordem por escolha de advogado oficioso. "Procedimento fora da lei"

Henrique Machado
Há 1h e 39min
José Sócrates

Na carta, Sócrates critica ainda a alegada intervenção do Conselho Superior da Magistratura num processo que, diz, compete exclusivamente à Ordem dos Advogados, e ataca diretamente as declarações do bastonário João Massano

José Sócrates queixou-se esta quarta-feira da avocação da escolha do seu defensor oficioso pela Ordem dos Advogados, garantindo que se tratou de um “procedimento fora da lei”. O ex-primeiro-ministro em julgamento no processo Marquês atira-se também às palavras do Bastonário João Massano, acusando-o de dar desculpas que “não disfarçam, só acentuam, o carácter desviante da sua escolha personalizada”.

Numa carta a que a CNN Portugal teve acesso, Sócrates refere que a escolha de Luís Carlos Esteves para o representar - o mandatário já tinha defendido o motorista João Perna e está familiarizado com o processo - foi uma "medida de excepção" e que o caso é "grave" na medida em que o Regulamento da Ordem "não prevê escolhas ad hoc".

No entanto, esta quarta-feira Luís Esteves acabou por não comparecer durante a parte da manhã em tribunal, tendo Sócrates sido representado pelo advogado de escala, Humberto Monteiro que, entretanto, já cessou funções de defesa. O coletivo de juízes já pediu para contactar Luís Esteves para que compareça em tribunal. 

Na carta, Sócrates critica ainda a alegada intervenção do Conselho Superior da Magistratura num processo que, diz, compete exclusivamente à Ordem dos Advogados, e ataca diretamente as declarações do bastonário João Massano, que salientou que existiu a "necessidade de concertar soluções". "Muitas vezes há a necessidade de fazer escolhas personalizadas, desde que haja um critério justificativo”, referiu esta terça-feira. 

Para Sócrates, estas declarações não constituem uma explicação, mas antes uma “confissão” de que houve uma “escolha personalizada”.

Sócrates conclui que o resultado foi “o lamentável espetáculo” vivido em tribunal na terça-feora, com “dois defensores, nenhuma defesa”, e afirma que as justificações do bastonário “não disfarçam, só acentuam, o carácter desviante da sua escolha personalizada”.

Temas: Sócrates Bastonário Ordem dos Advogados Operação marquês

País

Homem desaparecido desde domingo em Gouveia encontrado “a deambular e desorientado”

Há 16 min

Três homens (19, 21 e 32 anos) detidos por suspeita de violarem à vez criança de 13 anos

Há 1h e 8min

Sócrates critica Ordem por escolha de advogado oficioso. "Procedimento fora da lei"

Há 1h e 39min

Casal detido quando furtava metais em indústria abandonada na Marinha Grande

Há 1h e 47min
Mais País

Mais Lidas

"Qualquer submarino ou fragata que tenha mísseis pode vir" à costa portuguesa lançá-los. "Não temos capacidade de os intercetar"

Hoje às 08:00

Navio de assalto anfíbio dos EUA com milhares de fuzileiros está a caminho do Médio Oriente

Ontem às 15:06

Há uma "bomba-relógio" da Rússia a ameaçar Itália

16 mar, 17:27

Shoigu alerta que nenhuma região russa está a salvo dos ataques ucranianos

Ontem às 16:57

"Apoiei Trump mas não posso apoiar esta guerra que iniciámos devido à pressão de Israel": a carta na íntegra em que Joe Kent apresenta a demissão

Ontem às 14:09

Drones ucranianos "afundam" fragata da NATO em exercício na costa portuguesa

Ontem às 21:00

Joe Kent: o homem que apoiou as conspirações de Trump depois de ver a mulher morrer na guerra bateu com a porta por causa do Irão

Ontem às 16:11

Insólito: CAF penaliza Senegal e afinal é Marrocos o vencedor da CAN cuja final foi jogada há dois meses

Ontem às 21:54

Começa já esta terça-feira e dura a semana toda: vem aí uma nova depressão com muita chuva, vento e trovoada

16 mar, 21:45

PJ desfaz rede milionária de falsa venda de imóveis de luxo na Grande Lisboa 

Há 3h e 39min

Há quem "abandone ou atrase os tratamentos" do cancro para ir trabalhar e manter o salário a 100% (caso contrário é de 55% a 75%)

Ontem às 08:00

Gabinete de Berta Cabral alvo de buscas por alegado favorecimento à Ryanair nos Açores

Ontem às 16:22