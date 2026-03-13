Dinheiro de casa comprada por Santos Silva acabou na conta de Sócrates e já desapareceu

Há 1h e 51min

REVISTA DE IMPRENSA | Parte dos fundos utilizados por Santos Silva tinha sido libertada em 2021

Cerca de 800 mil euros pagos pelo empresário Carlos Santos Silva na compra de uma vivenda na Malveira acabaram transferidos para uma conta de José Sócrates na Caixa Geral de Depósitos e já terão sido totalmente gastos, avança o Sol.

O imóvel foi adquirido em 2022 a um primo do antigo primeiro-ministro. Após a divulgação do negócio, o Ministério Público abriu um inquérito e pediu a quebra do sigilo bancário dos envolvidos para apurar a origem e o percurso do dinheiro.

Segundo a investigação, o montante terá passado por contas de familiares de Sócrates antes de chegar ao ex-governante, criando um circuito financeiro que os investigadores consideram semelhante a operações imobiliárias associadas à Operação Marquês.

Parte dos fundos utilizados por Santos Silva (34 milhões de euros) tinha sido libertada em 2021, após um despacho do juiz Ivo Rosa no âmbito do processo. O empresário terá usado esse dinheiro para comprar a vivenda na Malveira.

A investigação também analisa outras transações imobiliárias envolvendo o círculo familiar de Sócrates, incluindo a aquisição do Monte das Margaridas, em Montemor-o-Novo, anteriormente pertencente à ex-mulher do antigo líder socialista, Sofia Fava.