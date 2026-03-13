Dinheiro de casa comprada por Santos Silva acabou na conta de Sócrates e já desapareceu

CNN Portugal , AM
Há 1h e 51min
Carlos Santos Silva

REVISTA DE IMPRENSA | Parte dos fundos utilizados por Santos Silva tinha sido libertada em 2021

Cerca de 800 mil euros pagos pelo empresário Carlos Santos Silva na compra de uma vivenda na Malveira acabaram transferidos para uma conta de José Sócrates na Caixa Geral de Depósitos e já terão sido totalmente gastos, avança o Sol.

O imóvel foi adquirido em 2022 a um primo do antigo primeiro-ministro. Após a divulgação do negócio, o Ministério Público abriu um inquérito e pediu a quebra do sigilo bancário dos envolvidos para apurar a origem e o percurso do dinheiro.

Segundo a investigação, o montante terá passado por contas de familiares de Sócrates antes de chegar ao ex-governante, criando um circuito financeiro que os investigadores consideram semelhante a operações imobiliárias associadas à Operação Marquês.

Parte dos fundos utilizados por Santos Silva (34 milhões de euros) tinha sido libertada em 2021, após um despacho do juiz Ivo Rosa no âmbito do processo. O empresário terá usado esse dinheiro para comprar a vivenda na Malveira.

A investigação também analisa outras transações imobiliárias envolvendo o círculo familiar de Sócrates, incluindo a aquisição do Monte das Margaridas, em Montemor-o-Novo, anteriormente pertencente à ex-mulher do antigo líder socialista, Sofia Fava.

Temas: Sócrates Santos Silva Operação Marquês

País

Homem morre atropelado por camião na Póvoa de Varzim

Há 4 min

Casal condenado a prisão efetiva por rapto e extorsão de empresário de Vale de Cambra

Há 15 min

Dinheiro de casa comprada por Santos Silva acabou na conta de Sócrates e já desapareceu

Há 1h e 51min

GNR alerta para aumento de acidentes com trotinetes. Em 7 anos foram registados mais de 1900 casos e dez mortos

Há 2h e 49min
Mais País

Mais Lidas

Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão

Ontem às 12:51

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Ontem às 07:13

Caças chineses deixaram de voar à volta de Taiwan de repente e ninguém parece saber porquê

Ontem às 08:53

"Este Governo acabou com o arrendamento forçado" e agora cria "a venda forçada" de casas - "não faz sentido"

Ontem às 21:10

"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

Ontem às 09:42

Fim de uma era: abusos que duraram anos acabam na demissão do chef de um dos melhores restaurantes de sempre

Ontem às 11:14

Os super-ricos encontraram uma forma rápida (e muito cara) de fugir do Médio Oriente

Ontem às 08:41

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

11 mar, 05:57

Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque

Ontem às 22:13

Morreu Mário Zambujal

Ontem às 11:16

Resultado final: Estugarda 1-2 FC Porto

Ontem às 17:06

Sócrates está a utilizar um mecanismo "para um fim que a lei nunca previu que fosse utilizado". "Solução" está na mão dos juízes

11 mar, 18:00