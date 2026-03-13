Sócrates nega ter recebido dinheiro ligado à casa da Malveira

Henrique Machado , AM
Há 1h e 36min
José Sócrates

                                                                        

Ex-primeiro-ministro garante que nenhum montante proveniente desse negócio passou pelas suas contas bancárias

O ex-primeiro-ministro José Sócrates negou ter recebido qualquer dinheiro relacionado com a alegada venda de uma casa na Malveira, reagindo à notícia do Sol que associa o seu nome ao circuito financeiro investigado no âmbito da Operação Marquês.

Numa declaração enviada esta sexta-feira a partir da Ericeira, Sócrates afirma não conhecer qualquer “Casa da Malveira” e garante que nenhum montante proveniente desse negócio passou pelas suas contas bancárias.

"Não conheço nenhuma “Casa da Malveira”. Não recebi – nem passou pelas minhas contas – nenhum dinheiro de nenhuma” Casa da Malveira” . Não é uma história, é uma alucinação", escreve.

O antigo líder socialista diz também desconhecer contas bancárias da família Pinto de Sousa associadas a levantamentos de milhões de dólares, referindo que não tem qualquer ligação a essas operações.

"Não conheço – e não me diz respeito- nenhuma conta da família Pinto de Sousa com “levantamentos de milhões de dólares".

Na missiva, Sócrates acusa ainda o Ministério Público de divulgar informações deturpadas a jornalistas com o objetivo de difamar visados nos processos judiciais.

"O que conheço são os métodos do Ministério Público: dar informações deturpadas a jornalistas para difamarem as pessoas. Os mesmos de sempre como os métodos de sempre".

