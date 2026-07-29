Quase meio milhão de chamadas para o SNS 24 estiveram mais de 30 minutos à espera para serem atendidas

Há 1h e 47min

REVISTA DE IMPRENSA | Aumento da utilização da linha SNS 24 não parece ter sido acompanhado por um aumento da sua capacidade de resposta, afirma estudo da ERS

Chamadas atendidas pela linha passaram de 2,57 milhões em 2024 para cerca de 4,09 milhões em 2025, graças ao alargamento do projecto que visa referenciar o acesso às urgências, refere estudo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) citado pelo pelo jornal Público.

De acordo com o Público, as chamadas atendidas pela Linha SNS 24 aumentaram perto de 60% entre 2024 e o final do ano passado. O número de pessoas que chegou às urgências referenciadas pela linha subiu neste período graças ao alargamento do projeto “Ligue Antes, Salve Vidas”, que está a reduzir os casos pouco ou não urgentes que chegam a estes serviços, afirma o jornal.

Mas o acréscimo de contactos também fez elevar o tempo de resposta, havendo quase meio milhão de chamadas que esperou mais de 30 minutos para ser atendida, um “aumento significativo”, segundo a ERS.

Segundo a ERS houve “um agravamento dos tempos de espera para atendimento telefónico”. O estudo mostra que a percentagem de chamadas com mais de 30 minutos de espera até ser atendidas passou de 2,3% em 2024 (58.525 chamadas) para 11,4% no ano seguinte: quase meio milhão (466.751).