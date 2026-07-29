Quase meio milhão de chamadas para o SNS 24 estiveram mais de 30 minutos à espera para serem atendidas

CNN Portugal
Há 1h e 47min
Hospital Santa Maria (Lusa/Tiago Petinga)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

REVISTA DE IMPRENSA | Aumento da utilização da linha SNS 24 não parece ter sido acompanhado por um aumento da sua capacidade de resposta, afirma estudo da ERS

Chamadas atendidas pela linha passaram de 2,57 milhões em 2024 para cerca de 4,09 milhões em 2025, graças ao alargamento do projecto que visa referenciar o acesso às urgências, refere estudo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) citado pelo pelo jornal Público.

De acordo com o Público, as chamadas atendidas pela Linha SNS 24 aumentaram perto de 60% entre 2024 e o final do ano passado. O número de pessoas que chegou às urgências referenciadas pela linha subiu neste período graças ao alargamento do projeto “Ligue Antes, Salve Vidas”, que está a reduzir os casos pouco ou não urgentes que chegam a estes serviços, afirma o jornal.

Mas o acréscimo de contactos também fez elevar o tempo de resposta, havendo quase meio milhão de chamadas que esperou mais de 30 minutos para ser atendida, um “aumento significativo”, segundo a ERS.

Segundo a ERS houve “um agravamento dos tempos de espera para atendimento telefónico”. O estudo mostra que a percentagem de chamadas com mais de 30 minutos de espera até ser atendidas passou de 2,3% em 2024 (58.525 chamadas) para 11,4% no ano seguinte: quase meio milhão (466.751).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: SNS24 SNS Atendimento
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Saúde

Quase meio milhão de chamadas para o SNS 24 estiveram mais de 30 minutos à espera para serem atendidas

Há 1h e 47min

Estudo relaciona exposição a pesticidas na infância com idade da primeira menstruação

Ontem às 09:06

Portugal com aumento significativo de casos de hepatite A associados a surtos em 2025

Ontem às 07:43

Quase 40% das crianças têm excesso de peso e 44,7% consomem 'fast food'

27 jul, 13:23
Mais Saúde

Mais Lidas

"Remei o mais rápido que consegui, mergulhei vezes sem conta à procura": português descreve desaparecimento de britânico que fazia stand up paddle no Algarve

Ontem às 14:29

Diretor financeiro da PJ assume entrega do atrelado à guarda de empreiteiro por falta de alternativas 

Ontem às 16:00

Sismo no Japão: vários mortos entre as pessoas encurraladas após explosão num centro comercial

Ontem às 12:41

Transportava 300 quilos de cápsulas secas de papoila do ópio. A sua detenção ajudou a desmantelar uma rede de embarcações de alta velocidade no Sado

27 jul, 20:17

Criança de oito anos que desapareceu no Rio Mondego foi retirada da água em estado crítico

27 jul, 17:19

Despacho de procuradora mata teorias sobre custódia da prova: "Determino a destruição dos materiais químicos"

Ontem às 16:05

Jovem de 17 anos foi à casa da ex-namorada de 12 e arrombou a porta da entrada. Depois violou-a

Ontem às 12:13

Trinta pessoas detidas em operação no Festival Músicas do Mundo

Ontem às 09:38

Corpos de cinco recém-nascidos encontrados em caixas de cartão em França

Ontem às 12:30

Antes de carregar o elétrico, faça o "trabalho de casa". É por isto que os kWh são tão mais caros na rua e é para aqui que vai o dinheiro

Ontem às 07:00

André Ventura diz que desapareceram do seu gabinete documentos relacionados com Luís Neves e Luís Montenegro

Ontem às 11:56

Presos numa fábrica, encurralados num centro comercial. Temem-se vários mortos após grande sismo no Japão

Ontem às 20:31