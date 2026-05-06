Ministra da Saúde admite que modelo das urgências "não é eficaz " e avisa: "Não há mais tempo para adiar transformações"

Há 1h e 1min

Ana Paula Martins garante que o Governo vai avançar com mudanças estruturais no SNS

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu esta quarta-feira que o atual modelo das urgências do Sistema Nacional de Saúde (SNS) "não é eficaz nem eficiente" e defendeu reformas estruturais urgentes para garantir a sustentabilidade do sistema.

Na abertura da 3.ª edição da CNN Portugal Summit Inovação na Saúde, Ana Paula Martins afirmou que Portugal "não tem mais tempo para adiar transformações" e assumiu que a eficiência continua a ser "mais um desejo do que uma realidade."

"Todos sabemos que o modelo de urgência que temos não é um modelo nem eficaz, nem eficiente, apesar de continuar a salvar muitas vidas", disse a governante, defendendo uma reorganização das urgências num modelo de "urgências regionais" com "partilha de recursos".

A ministra apontou que as mudanças têm encontrado resistência, mas garantiu que o Governo não vai recuar. "O país está condenado a ter sucesso neste contexto, porque não teremos outra oportunidade", disse.

Durante a sua intervenção, Ana Paula Martins insistiu que a sustentabilidade do SNS depende de melhores decisões, menos burocracia e maior capacidade de gestão. Segundo a ministra, a ineficiência no sistema de saúde português está atualmente estimada em cerca de 500 milhões de euros por ano.

"Temos de combater a ineficiência", afirmou, defendendo um Estado "simplificado e menos redundante", assim como "mais próximo dos cidadãos".

A governante apontou três áreas de atuação prioritárias para melhorar a eficiência do SNS: dados em tempo real, planeamento estratégico e reconstrução dos processos. Neste âmbito, revelou que Portugal está "muito perto de ter o registo eletrónico de saúde para o SNS".



Mais do que melhorar o processo com a utilização de tecnologia, há que reconstruí-lo, porque, apesar desta "agilizar" procedimentos, "não é suficiente por si só". "A tendência de acrescentar inteligência artificial em processos caducos é um erro que temos de contrariar", avisou, deixando vincada a ideia de que "novo em cima de velho de certeza que não cria novo".

A ministra defendeu também uma maior articulação entre os setores público, privado e social, considerando que "o SNS será tanto mais forte, quanto mais forte for a colaboração" entre todos.

A ministra revelou ainda que o Governo concluiu "o maior levantamento que já foi feito no Ministério da Saúde", identificando "3.563 atribuições distribuídas por 386 unidades orgânicas com cerca de 303 dirigentes". A intenção é identificar "redundâncias desnecessárias, circuitos incoerentes, ineficiências sistemáticas".

Ana Paula Martins alertou ainda para os desafios estruturais do SNS, incluindo a falta de médicos de família e os elevados custos suportados pelas famílias em despesas de saúde.