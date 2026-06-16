Nas aldeias mais isoladas de Arouca, é o SNS que vai ao encontro dos utentes

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Projeto-piloto pretende facilitar o acesso a consultas, receitas e outros serviços de saúde a populações envelhecidas e com poucos transportes

As aldeias mais isoladas e envelhecidas de Arouca estão a testar um projeto-piloto que leva até essas localidades uma carrinha do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com o que a autarquia disse esta terça-feira querer facilitar teleconsultas a 1.300 utentes.

Segundo revela à Lusa essa Câmara Municipal do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto (AMP), o novo serviço é agilizado pela Unidade Local de Saúde do Entre Douro e Vouga (ULS EDV), que, a partir do Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, tutela o centro de Saúde de Arouca, assim como o seu serviço de urgência básica.

Designada “Balcão SNS 24”, a nova estrutura móvel operacionalizada por um profissional da ULS EDV que, sempre na segunda semana de cada mês, conduzirá a carrinha até alguns dos 26 povoados sinalizados para o efeito, de acordo com um cronograma que cobre as zonas mais rurais do concelho – cuja área total é de 329,11 quilómetros quadrados, 85% dos quais de floresta.

O objetivo é visitar comunidades que, situadas a 25 ou 30 quilómetros do centro de Arouca e dos respetivos equipamentos de saúde, têm maior incidência de população envelhecida e reduzido acesso a transportes públicos – como é o caso das freguesias de Albergaria da Serra, Cabreiros, Canelas, Espiunca, Covêlo de Paivó, Janarde, Alvarenga, Chave, Rossas, Santa Eulália e Urrô.

Para a presidente da Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém, o Balcão SNS 24 constitui assim “uma resposta inovadora e facilitadora” que proporcionará aos referidos povoados “um ganho significativo em termos de qualidade de vida”.

“Com a implementação do Balcão SNS 24, damos mais um passo para facilitarmos o acesso dos arouquenses, sobretudo os mais idosos ou que residem em locais mais isolados do concelho, aos serviços de saúde”, defende a autarca socialista.

Já o presidente do conselho de administração da ULS EDV, Carlos Alberto Silva, realça que o projeto permite combater a dispersão geográfica do município, o que considera um dos principais “desafios” que o território enfrenta.

“A implementação de um Balcão SNS 24 móvel, que leva os cuidados de saúde ao encontro dos cidadãos, é um projeto inovador que facilita o acesso a diversos serviços digitais do SNS e permite reduzir a necessidade de deslocações longas e dispendiosas para os utentes”, declara. “Ao priorizar a proximidade com as populações mais isoladas e idosas, a iniciativa garante maior equidade no acesso, promovendo a inclusão digital e o bem-estar de toda a comunidade”, acrescenta.

Segundo a autarquia, o investimento envolvido na implementação do Balcão SNS 24 é na ordem dos 100 mil euros e teve financiamento do Programa de Recuperação e Resiliência, ao abrigo da operação Arouca+Saúde, que integra o Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas da AMP Sul.

A carrinha em causa está equipada com os dispositivos necessários para proceder a agendamentos de consultas, calendarização de tratamentos de enfermagem, pedidos de receitas e realização de teleconsultas com o médico de família.

A semana passada, no arranque da operação, esse serviço móvel atendeu 40 pessoas em quatro dias úteis.