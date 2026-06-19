MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026
opinião
Paulo Dinis
Presidente da Associação Nacional de Centros de Diálise (ANADIAL)

Que diálise vamos ter em 2040?

Há 1h e 4min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

2040 pode parecer uma data distante, mas em áreas de atuação que exigem planeamento estratégico de longo prazo, como a saúde, não o é. As decisões tomadas hoje demoram anos a produzir efeitos. Por isso, importa refletir sobre os desafios que a diálise enfrenta atualmente e que, se não forem resolvidos, poderão comprometer a capacidade de resposta do sistema nas próximas décadas.

Em Portugal, as clínicas privadas asseguram o tratamento de cerca de 92% dos doentes com doença renal crónica que necessitam de diálise. Trata-se de uma rede essencial para o Serviço Nacional de Saúde e para milhares de portugueses que dependem destes cuidados para sobreviver.

Um dos fatores mais determinantes para a qualidade dos tratamentos é o fator humano. Os enfermeiros que acompanham os doentes em diálise desempenham um papel central não apenas do ponto de vista clínico, mas também emocional. São profissionais que acompanham pessoas durante anos, criando relações de proximidade, confiança e apoio. Contudo, o número de enfermeiros disponíveis para esta área tem vindo a diminuir. Sem profissionais qualificados, não há capacidade para garantir tratamentos seguros e de qualidade. É urgente criar condições que permitam atrair e reter estes profissionais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A questão da atratividade está diretamente relacionada com a sustentabilidade financeira do setor. Após 18 anos sem atualizações significativas, o chamado preço compreensivo da diálise sofreu apenas uma revisão limitada, insuficiente para acomodar o aumento dos custos com recursos humanos, energia, equipamentos, consumíveis e inovação tecnológica. As clínicas são hoje confrontadas com exigências crescentes de qualidade e segurança, sem que exista uma atualização adequada dos mecanismos de financiamento.

Ao mesmo tempo, a população portuguesa continua a envelhecer e a incidência de doenças como a diabetes e a hipertensão mantém-se elevada, aumentando o risco de doença renal crónica. Tudo indica que a procura por tratamentos renais substitutivos continuará a crescer nas próximas décadas.

Quando falamos de 2040, a questão não é apenas quantos doentes teremos para tratar. A verdadeira pergunta é se teremos profissionais suficientes, unidades sustentáveis e capacidade instalada para responder às necessidades da população. Sem investimento, planeamento e visão estratégica, corremos o risco de chegar a essa data com menos capacidade de resposta precisamente quando mais dela precisarmos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A diálise portuguesa é hoje reconhecida internacionalmente pelos seus resultados clínicos e pela qualidade dos cuidados prestados. Preservar este património exige decisões corajosas no presente. Porque a diálise que teremos em 2040 começa a ser construída agora. Estes temas foram recentemente debatidos num evento da ANADIAL, para o qual foram convidados o Ministério da Saúde, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e a Direção-Geral da Saúde (DGS). Não foi, contudo, possível contar com a participação destas entidades, o que, lamentavelmente, limitou um diálogo direto e conjunto sobre matérias de inegável relevância, cuja discussão beneficiaria de um envolvimento institucional mais ativo.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: SNS Saúde Diálise Doença crónica
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Colunistas

opinião
Pedro Santos Guerreiro

Aqui chegados, 1+1 = duodécimos, 2+2 = eleições

Há 38 min
opinião
Paulo Dinis

Que diálise vamos ter em 2040?

Há 1h e 4min
opinião
André Santos Pereira

A perda de quota nas exportações não é uma sentença. É um aviso

Há 2h e 7min
opinião
Miguel Sousa Tavares

Duas "estátuas" e um "fantasma": a dupla "Bernaldo manda na Seleção" e Miguel Sousa Tavares não aceita isso

Ontem às 21:42
Mais Colunistas

Mais Lidas

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Ontem às 11:31

Ataques ucranianos estão a isolar a Crimeia ocupada: Kiev avisa que a península "vai transformar-se numa ilha"

Ontem às 16:21

Pais adotivos que mataram bebé de 13 meses condenados a penas pesadas. Caso que chocou o Reino Unido chega ao fim

Ontem às 17:59

Incêndios e destroços por toda a parte: Ucrânia lança o maior ataque de sempre a Moscovo e deixa a capital da Rússia em pânico

Ontem às 16:59

Pesa 250 kg e pode atingir 130 km: Ucrânia revela pela primeira vez a sua bomba planadora

Ontem às 16:11

Viveu mais de um ano com o cadáver da mãe em casa: filha só foi encontrada depois de também morrer

Hoje às 07:55

As brutais explosões que a Ucrânia provocou em Moscovo atingiram até o escudo que protege Putin

Hoje às 02:48
opinião
Miguel Sousa Tavares

Duas "estátuas" e um "fantasma": a dupla "Bernaldo manda na Seleção" e Miguel Sousa Tavares não aceita isso

Ontem às 21:42

Marcelo, Costa e até Nuno Markl: a lista quase interminável de alvos do grupo de extrema-direita MAL

Ontem às 19:40

Movimento neonazi reuniu informações e planeou atentado contra Montenegro com "granada disparada por uma janela"

Ontem às 17:27

Parlamento chumba reforma laboral proposta pelo Governo

Há 3h e 24min

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Ontem às 05:02