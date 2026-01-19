Ministra da Saúde recusa caos no SNS e garante que não se demite

Agência Lusa , MM
Há 1h e 38min
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, em conferência de imprensa (LUSA)

Lamentando críticas “injustificadas”, a ministra disse que a solução é “persistir” e manter o rumo

A ministra da Saúde recusou, esta segunda-feira, que exista caos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), negou que se desvalorize o que corre “menos bem” e reafirmou que não vai desistir do cargo.

“Não é que a ministra não ouça as críticas. Mas desistir é coisa que não vai acontecer. Não nos comprometemos com o povo para, nas dificuldades, desistirmos dele”, assegurou Ana Paula Martins, durante uma intervenção no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

De acordo com a governante, tal “não implica que se desvalorize o que não corre bem”. “Sabemos o que não corre bem”, reconheceu.

Lamentando críticas “injustificadas”, a ministra disse que a solução é “persistir” e manter o rumo.

“É muito mais fácil fazer do SNS uma série de situações que acontecem, ainda. Mas estamos aqui para melhorar, para trabalhar sobre elas. Se não desistirmos e persistirmos vamos conseguir. Já temos alguns resultados”, afirmou.

Temas: SNS Saúde Ministra Ana Paula martins

Governo

