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Exames Sem Papel permitiu a partilha de 262 milhões de resultados médicos em quatro anos

Agência Lusa , AM
Há 29 min
Ambiente hospitalar em tempos de pandemia

Mais de 10 milhões de utentes beneficiaram da nova solução de saúde digital

Cerca de 262 milhões de resultados de exames médicos foram partilhados digitalmente em quatro anos do projeto Exames Sem Papel, que registou ainda quase 115 milhões de requisições desmaterializadas, numa taxa próxima dos 92%, revelam dados oficiais.

O balanço é feito pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), numa informação publicado no seu ‘site’, segundo a qual o projeto assinala “uma evolução sustentada na desmaterialização dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) e na partilha eletrónica de resultados clínicos”.

“Até à data, já foram disponibilizados 262 milhões de resultados de exames sem papel, o que representa um crescimento muito significativo face ao ano anterior, quando o número se situava nos 161 milhões. Esta evolução evidencia a consolidação da partilha digital de informação clínica e a sua crescente integração nos sistemas de saúde”, sublinha.

Os dados evidenciam a dimensão nacional do modelo de partilha de exames, que abrange todas as instituições do SNS e visa promover um sistema mais centrado no utente.

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“Desde o arranque do projeto, a 6 de maio de 2022, já foram realizadas perto de 115 milhões de requisições desmaterializadas, correspondendo a uma taxa próxima de 92% de desmaterialização”.

Para os SPMS, estes números refletem “a substituição progressiva do papel por fluxos digitais interoperáveis”.

Entre as principais áreas abrangidas destacam-se a endoscopia gastrenterológica, a medicina física e de reabilitação, a pneumologia, a imunoalergologia e a radiologia, entre outras.

Segundo o organismo, a disponibilização estruturada e eletrónica de resultados clínicos contribui para apoiar a decisão dos profissionais de saúde e facilitar o acesso dos utentes aos resultados dos seus exames, que podem ser consultados através da App SNS 24 e do Portal SNS 24.

Salienta ainda que a cobertura nacional do projeto “é expressiva”, com mais de 10 milhões de utentes a terem realizado pelo menos um exame sem papel.

“O crescimento progressivo da rede de prestadores tem facilitado o acesso simultâneo à informação por utentes e profissionais de saúde, reduzindo a necessidade de suporte físico e a duplicação de exames”, sublinha, adiantando que a rede de prestadores integra atualmente 922 entidades.

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Desde junho de 2025, passou também a ser possível aos utentes solicitar o agendamento de exames através do Portal SNS 24, funcionalidade que já registou mais de 27 mil pedidos.

“Esta evolução representa mais um passo na simplificação do acesso aos cuidados de saúde, permitindo iniciar o processo de marcação de exames de forma digital, sem necessidade de deslocações ou contactos presenciais”, referem os SPMS.

Sublinham ainda que o projeto Exames Sem Papel se afirma como “uma solução de referência no contexto da inovação em saúde digital, promovendo maior celeridade, transparência e comodidade no acesso aos exames e respetivos resultados, com benefícios para utentes, profissionais e entidades de saúde”.

Num contexto de crescente transição digital na saúde, acrescenta, “o futuro do projeto passa pela consolidação da utilização de resultados estruturados, pela ampliação da rede de prestadores e pelo reforço da integração e interoperabilidade entre sistemas, contribuindo para uma maior continuidade e melhoria da qualidade da prestação de cuidados de saúde”.

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