Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

PJ abre inquérito ao caso dos dados de crianças acedidos indevidamente no SNS

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 17min
Polícia Judiciária
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Bastonário da Ordem dos Médicos (OM) diz que recebeu dezenas de queixas

A Polícia Judiciária abriu um inquérito ao caso do acesso indevido a registos de utentes do SNS, entre os quais crianças, na sequência de suspeitas de utilização por terceiros das credenciais de um médico na ULS do Alto Minho.

A investigação da Polícia Judiciária foi avançada pela RTP e confirmada pela agência Lusa junto da PJ.

A ULS do Alto Minho esclareceu que os acessos em causa terão resultado da utilização das credenciais de um médico por terceiros, afastando a hipótese de terem sido realizados pelo próprio profissional.

“O compromisso das credenciais do médico terá resultado no acesso indevido a registos administrativos, não clínicos, de diversos utentes, entre os quais crianças”, salienta a instituição.

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho esclarece, ainda, que informou as entidades competentes para a apreciação da ocorrência de possíveis atos ilícitos.

O caso surgiu após denúncias e relatos de utentes nas redes sociais sobre notificações de acesso aos seus processos através do SNS 24, o que levou à apresentação de queixas junto de várias entidades de saúde.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O pai de uma criança de quatro anos contou à agência Lusa que teve conhecimento de que tiveram acesso ao registo do filho na sequência de várias mensagens trocadas no grupo de pais no ‘Whatsapp’, acrescentando que “os acessos são às centenas na zona norte e centro do país”.

Segundo o relato de vários pais do colégio da região Norte, o acesso aos processos decorreu durante a madrugada e início da manhã de hoje e terá, pelo menos num caso, abrangido os registos do agregado familiar.

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Carlos Cortes, disse esta sexta-feira à Lusa que recebeu dezenas de queixas relativas a uma alegada consulta indevida de processos clínicos de crianças por parte de um médico da ULS Alto Minho, num caso que aponta para uma possível falha de cibersegurança no SNS.

A Ordem dos Médicos enviou ofícios ao Ministério Público, aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e à ULS do Alto Minho, e que a situação está a ser acompanhada pelas entidades competentes.

Contactados pela agência Lusa, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) afirmaram que não comentam casos concretos relacionados com matérias de segurança ou cibersegurança, mas asseguram que todas as comunicações sobre estes possíveis incidentes são analisadas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na resposta escrita, os SPMS asseguram ainda que estão “em permanente articulação com as autoridades competentes” neste tipo de situações e “sempre que há indícios de factos ilícitos, estes seguem os trâmites instituídos”.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: SNS Polícia Judiciária Ciberataque Cibercrime Utentes SNS

Relacionados

Há ficheiros clínicos de crianças a serem acedidos indevidamente em todo o país
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Quase meia tonelada de alimentos impróprios para consumo: PSP encerrou um restaurante em Queluz

Há 48 min

Bastará o parecer de um advogado para livrar políticos de multas por pagamentos ilegais

Há 56 min

PJ abre inquérito ao caso dos dados de crianças acedidos indevidamente no SNS

Há 1h e 17min

Esquema milionário no Algarve: quatro mulheres acusadas de vender imóveis sem autorização dos donos

Há 1h e 53min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

Ontem às 21:06

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR

Ontem às 16:15

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

20 mai, 17:01

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

20 mai, 15:36

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

20 mai, 09:54

Como uma simples decisão fez com que a Ucrânia conseguisse recuperar 400 quilómetros quadrados de território à Rússia

Hoje às 10:22

Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Ontem às 21:06

Como a GNR encontrou a mãe e o padrasto das crianças francesas num café em Fátima

Ontem às 23:10

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Ontem às 08:20

Irão está a reconstruir a sua base industrial militar mais depressa do que o esperado. Drones são preocupação especial

Ontem às 09:03

PJ detém estudante de 22 anos suspeito de "sextortion". Lucrou um milhão de euros

Ontem às 17:03

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

20 mai, 20:49