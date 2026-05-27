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Calor extremo faz disparar chamadas para o INEM e aumenta procura no SNS

Agência Lusa , MSM
Há 54 min
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Ministra da Saúde admite que a preocupação das autoridades aumentou, mas garante que o SNS está preparado

A subida das temperaturas fez aumentar a procura do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o nível de prontidão dos planos de contingência, revelou a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

“Nós já lançámos um alerta, naturalmente um alerta de nível 1 em termos do plano de contingência devido a este calor extremo e, neste momento, temos uma procura substancialmente maior”, disse a governante.

Questionada pelos jornalistas à saída da sessão de apresentação do Índice de Saúde Sustentável, hoje apresentado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a ministra disse que o nível de preocupação das autoridades aumentou, mas garantiu que o Serviço Nacional de Saúde está preparado.

“Neste momento, já temos o INEM com um número muito considerável de chamadas, de pedidos de apoio por causa do excesso de temperatura que se está a verificar. Mas estamos preparados, naturalmente, muito vigilantes e, hora a hora, a acompanhar a situação”, afirmou.

Todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Faro, estão hoje e na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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O aviso nos 17 distritos vai vigorar entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de quinta-feira face à previsão de persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Tendo em conta as previsões de temperaturas elevadas, a Direção-Geral da Saúde já emitiu diversas recomendações à população, entre elas a ingestão de água com frequência (pelo menos 1,5 litros/dia) e a procura de ambientes frescos ou climatizados pelo menos durante duas a três horas por dia.

Recomenda igualmente que se evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, assim como a utilização de roupas de cor clara, leves e largas, que cubram a maior parte do corpo, chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta.

Pede especial atenção aos grupos mais vulneráveis ao calor, como crianças, pessoas idosas, doentes crónicos, grávidas ou trabalhadores com atividade no exterior.

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Temas: SNS Ministra da Saúde Ana Paula Martins INEM IPMA

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