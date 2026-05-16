Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Um ano de incompatibilidade para especialistas que tenham saído do SNS antes das novas regras

Agência Lusa , MJC
Há 57 min
Médicos (imagem Getty)

O diploma que regula a prestação de serviços dos chamados médicos tarefeiros prevê um regime transitório até final do ano para que se adaptem os contratos de prestação de serviços que estejam em execução quando as novas regras entrarem em vigor

Os médicos especialistas que tenham deixado o Serviço Nacional de Saúde antes da entrada em vigor das novas regras da prestação de serviços clínicos terão um período de um ano de incompatibilidade, revelou o Ministério da Saúde.

Em respostas a perguntas da agência Lusa, o Ministério da Saúde explicou igualmente que o diploma distingue a situação dos médicos internos da dos médicos não especialistas (indiferenciados), permitindo que os internos em formação especializada sejam contratados para integrar equipas de urgência, desde que preencham os requisitos previstos no regulamento da Ordem dos Médicos.

Já os médicos indiferenciados, apenas podem prestar serviços, a título excecional, desde que estejam habilitados ao exercício autónomo da medicina, tenham seguro de responsabilidade civil e exerçam funções sob supervisão clínica de um médico especialista.

O diploma que regula a prestação de serviços dos chamados médicos tarefeiros prevê um regime transitório até final do ano para que se adaptem os contratos de prestação de serviços que estejam em execução quando as novas regras entrarem em vigor.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Aprovado há mais de uma semana em Conselho de Ministros, o diploma distingue os médicos que cessaram o vínculo com o SNS antes da entrada em vigor das novas regras daqueles que venham a sair depois.

Assim, apenas os médicos especialistas que deixem o SNS após a entrada em vigor das novas regras terão um período de dois anos de incompatibilidade - a contar do dia em que saem -  e só depois desse tempo podem ser contratados como prestadores de serviço.

Quanto aos recém-especialistas, a incompatibilidade apenas abrangerá aqueles que concluam a especialidade em épocas de avaliação final do internato médico posteriores à entrada em vigor do diploma e se recusarem celebrar contrato com o SNS.

Depois de as novas regras serem aprovadas em Conselho de Ministros, o presidente da associação de médicos prestadores de serviços, Nuno Figueiredo e Sousa, disse que a proposta era uma "tentativa de homicídio das populações do interior", uma declaração que levou a ministra da Saúde a admitir processá-lo.

No final de 2025, os médicos conhecidos como tarefeiros criaram uma associação para contestar medidas do Ministério da Saúde para limitar o recurso a estes profissionais, admitindo mesmo a possibilidade de paralisar os serviços de urgências, o que não se verificou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

  No ano passado, o SNS gastou cerca de 250 milhões de euros com a contratação de médicos tarefeiros, a maioria para assegurar as escalas das urgências, um aumento de 17,3% em relação a 2024

Os dados mais recentes apontam para a existência de mais de 4600 profissionais a trabalhar à tarefa no SNS.

 

Temas: SNS Médicos Prestação de serviços
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Saúde

Um ano de incompatibilidade para especialistas que tenham saído do SNS antes das novas regras

Há 57 min

“Encontro demasiadas crianças que estão a lutar mais do que conseguem suportar”

Há 1h e 20min

Montenegro promete "esforço final" para fechar acordo com enfermeiros

Ontem às 14:33

Quase 40% dos trabalhadores dizem ser vítimas de assédio laboral

Ontem às 13:00
Mais Saúde

Mais Lidas

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

Ontem às 22:00

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:18

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Boas notícias para os senhorios: IRS das rendas desce com retroativos a 1 de janeiro. Novo pacote fiscal será publicado ainda em maio

14 mai, 16:47

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:38

Teve nove execuções marcadas e comeu três últimas refeições. Richard saiu em liberdade quase 30 anos depois

Ontem às 15:58

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Salários milionários, casas e carros com motorista: os privilégios dos patrões das maiores empresas portuguesas

Ontem às 07:32

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

13 mai, 06:48

Entraram na água para explorar grutas e não voltaram à superfície: cinco italianos morrem nas Maldivas

Ontem às 11:35

Habitações impreparadas e bombeiros que não sabem como apagar os incêndios: os perigos de carregar um carro elétrico em casa

Ontem às 07:00