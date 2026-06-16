MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Médicos que deixaram o SNS ficam impedidos de trabalhar à tarefa durante dois anos

Agência Lusa , MSM
Há 48 min
Médico
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Diploma publicado esta terça-feira impõe regras mais apertadas para a contratação

O diploma que regula a contratação de médicos em prestação de serviço, publicado esta terça-feira em Diário da República, apenas permite contratar médicos não especialistas de forma excecional, para a urgência e trabalhando sob supervisão de um especialista.

O regime define uma série de incompatibilidades, entre elas a que impede a contratação em regime de prestação de serviços de médicos que tenham deixado o Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos últimos dois anos ou aqueles que, sendo médicos internos com formação concluída, não se candidatem quando existam vagas a uma distância até 60 quilómetros da unidade onde concluíram o internato.

Nas incompatibilidades, o regime inclui ainda os médicos que estejam dispensados da prestação de serviço de urgência nas entidades do SNS cujo mapa de pessoal integrem, assim como os que se tenham declarado indisponíveis para trabalho suplementar por já terem atingido o limite anual legalmente previsto (250 horas).

Quanto aos médicos sem formação especializada, só podem ser contratados se estiverem legalmente habilitados ao exercício autónomo da medicina, tiverem seguro de responsabilidade civil profissional adequado e as funções se destinem a garantir o funcionamento de serviços de urgência e sejam supervisionadas por médico especialista da área correspondente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O regime permite a contratação de médicos internos que se encontrem a frequentar a formação especializada e, de acordo com o regulamento da Ordem dos Médicos, possam integrar a equipa de serviço de urgência.

No caso dos médicos internos que tenham concluído o respetivo programa formativo, a incompatibilidade é aplicável pelo período de dois anos, contado a partir da data da cessação do contrato de trabalho celebrado no âmbito do internato médico.

O diploma inclui uma norma transitória que define que os contratos de prestação de serviços médicos em execução à data de entrada em vigor do decreto-lei (01 de julho de 2026) têm de ser adaptados até 31 de dezembro de 2026.

Prevê ainda que, sempre que o médico prestador de serviços falte ao serviço para que estava escalado sem comunicação prévia com, pelo menos, 48 horas de antecedência, é aplicada uma penalização correspondente a 50% do valor que ganhava.

Aos médicos que tenham cessado vínculo com o SNS antes da entrada em vigor do decreto-lei, aplicam-se as incompatibilidades previstas apenas durante um ano desde a desvinculação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com a norma transitória, no prazo máximo de três meses, podem ser celebrados contratos de trabalho com prestadores que exerçam pelo menos 36 horas semanais no mesmo serviço ou estabelecimento do SNS, incluindo com os médicos que tenham deixado o serviço público antes da entrada em vigor do decreto-lei.

Prevê-se ainda que, no prazo máximo de um mês a partir da data da publicação do decreto-lei, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em conjunto com a Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS), têm de adaptar os sistemas informáticos para efeitos do registo.

No final de 2025, os médicos conhecidos como tarefeiros criaram uma associação para contestar medidas do Ministério da Saúde para limitar o recurso a estes profissionais, admitindo mesmo a possibilidade de paralisar os serviços de urgências, o que não se verificou.

No ano passado, o SNS gastou cerca de 250 milhões de euros com a contratação de médicos tarefeiros, a maioria para assegurar as escalas das urgências, um aumento de 17,3% em relação a 2024.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os dados mais recentes apontam para a existência de mais de 4.600 profissionais a trabalhar à tarefa no SNS.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: SNS Médicos tarefeiros Médicos Urgências Saúde
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Centro histórico de Vila Nova de Cerveira fecha ao trânsito durante dois meses

Há 35 min

Portugal tem 559 praias com água de qualidade excelente

Há 45 min

Médicos que deixaram o SNS ficam impedidos de trabalhar à tarefa durante dois anos

Há 48 min
03:36

"A igreja ficou inundada e ficou tudo cheio de pedras": a força da água destruiu ruas em Valbom

Há 54 min
Mais País

Mais Lidas

Rússia terá em breve mais tanques do que tinha antes da guerra. Pode é não conseguir utilizá-los

Ontem às 12:25

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

Ontem às 07:58

Mundial 2026: Espanha 0-0 Cabo Verde (jogo terminado)

Ontem às 16:55

Bombardeiro estratégico dos EUA despenha-se minutos depois de descolar da Califórnia

Ontem às 20:28

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

Ontem às 20:24

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

Ontem às 19:08

Quer melhorar o seu sono? Imite os hábitos dos caçadores-recolectores

14 jun, 22:00

Preço dos combustíveis poderá descer entre 15 a 20 cêntimos se o petróleo se mantiver abaixo dos 85 dólares

Ontem às 13:12

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

13 jun, 10:08

Criança de 13 anos sequestrada por grupo de jovens e ameaçada com pitbull para gravação de vídeo

Ontem às 20:14

Ormuz, Líbano e programa nuclear: o que sabe sobre o acordo de paz entre EUA e Irão

Ontem às 12:34