Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Montenegro defende SNS como pilar da saúde, mas quer maior aproveitamento dos privados

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 30min
Luís Montenegro
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Primeiro-ministro insiste que o Serviço Nacional de Saúde deve continuar a ser o centro do sistema

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é o esteio para garantir a todos a prestação de cuidados de saúde, mas considerou que se deve aproveitar as capacidades dos setores privado e social.

“O SNS é o esteio do sistema de saúde, a trave-mestra, a base e a estrutura na qual assenta a garantia de cumprirmos o que está inscrito na Constituição da República Portuguesa, de garantirmos a acessibilidade de todos a cuidados de saúde. Mas não somos daqueles que têm uma visão fechada de que essa é a única via e é, digamos, passível de desperdiçar numa sociedade a capacidade instalada no setor privado e social”, disse Luís Montenegro.

O chefe do executivo, que falava na inauguração da unidade de ressonância cardíaca e do heliporto da Unidade Local de Saúde (ULS) de Vila Nova de Gaia/Espinho, no distrito do Porto, referiu que o país deve aproveitar com “espírito aberto” as capacidades destes setores.

“Devemos fazê-lo com o espírito aberto, com o espírito de boa gestão dos recursos públicos e de aproveitamento também das capacidades que é a iniciativa privada e o setor social porque são os três grandes pilares do sistema de saúde, sempre com a centralidade no SNS, é certo, mas aproveitar a potencialidade dos três”, insistiu.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Neste momento, assinalou Montenegro, o Governo está a conjugar, hierarquizar e priorizar intervenções com a obrigação que tem de garantir a sustentabilidade financeira.

“O Governo está atento, o Governo tem que conciliar hoje um ciclo de investimentos muito significativo porque nos anos que precederam a entrada em funções deste Governo, eu não quero aqui partidarizar ou politizar a análise, mas é um dado objetivo, não foi construído um único hospital novo”, vincou.

E atualmente, acrescentou, está em construção o novo Hospital de Todos os Santos em Lisboa que é “essencialíssimo” para a prestação de cuidados de saúde naquela região.

Segundo o primeiro-ministro, além deste hospital, é preciso construir um novo no Algarve, que é “absolutamente essencial”, e requalificar a ULS Gaia/Espinho.

“E há outros, temos o Hospital do Oeste, também uma velha e premente ambição, temos o Hospital de Barcelos, numa região cada vez mais densa do ponto de vista populacional e desenvolvida do ponto de vista económico, e temos de conciliar todos estes investimentos”, explicou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: SNS Luís Montenegro Serviço Nacional de Saúde Setor privado Hospitais
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Antibiótico, morfina e colírio entre os 39 medicamentos cuja exportação foi proibida

Há 1h e 10min

Mais de 40 empresas portuguesas mostram tecnologia militar na NATO em busca de investimento

Há 1h e 16min

Despiste em Castro Marim faz um morto e um ferido grave

Há 1h e 25min

Montenegro defende SNS como pilar da saúde, mas quer maior aproveitamento dos privados

Há 1h e 30min
Mais País

Mais Lidas

Eriksen cai inanimado no relvado e o Dinamarca-Ucrânia é cancelado

Ontem às 18:57
opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

Ontem às 22:29

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

Não conseguia pagar a vida que queria para o filho nos EUA. Mudar-se para a Alemanha mudou o futuro dos dois

6 jun, 11:00

Os alunos aprendem menos quando usam tecnologia. Então porque é que as escolas continuam a dar dispositivos às crianças?

6 jun, 17:00

"O povo da Arménia votou pela paz". Partido pró-europeu vence eleições em mais um passo para afastamento da Rússia

Hoje às 09:40

"Era impossível dormir. O zumbido era tão alto." Os ataques da Ucrânia estão a levar a guerra para dentro das casas russas

Ontem às 10:37

Israel ignora Trump e retalia em força contra o Irão. Há risco iminente de voltar a guerra total

Hoje às 03:37

OFICIAL: Florentino Pérez reeleito presidente do Real Madrid

Ontem às 23:50

A morte de uma mulher grávida foi considerada um suicídio. Depois, os investigadores descobriram as suas mensagens de texto 

Ontem às 16:00

Sofia garante que viveu uma experiência de quase morte e a ciência procura explicá-la. "Parecia que era outra pessoa que estava a olhar para mim mesma"

Ontem às 08:00

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

4 jun, 12:23