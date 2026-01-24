Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde

Alda Martins
Há 1h e 42min

A análise teve por base a última tabela oficial de preços do Estado, datada de 2017

Já imaginou ter de pagar sempre que recorre ao Serviço Nacional de Saúde? O Hospital de São João, no Porto, abriu portas para mostrar alguns dos serviços por onde passam milhares de utentes e revelar quanto custariam, em valores reais, muitos dos cuidados prestados diariamente.

A visita foi acompanhada pelo presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, começando pelo serviço de urgência. A análise teve por base a última tabela oficial de preços do Estado, datada de 2017, o que significa que os custos atuais deverão ser pelo menos 30 a 40% superiores.

Em pleno pico da gripe, uma ida à urgência, após referenciação pela linha SNS24, tinha um custo mínimo de 95 euros, aplicável tanto a suspeitas de gripe como a outras situações urgentes. Exames complementares representam uma fatia significativa da despesa: um raio-X custava entre 20 e 25 euros, uma ecografia cerca de 50 euros, uma TAC rondava os 100 euros, uma ressonância magnética variava entre 200 e 500 euros e um PEC aproximava-se dos mil euros.

Quando a situação clínica se agrava e há necessidade de internamento, os custos aumentam substancialmente. Uma semana de internamento custava cerca de 2.500 euros e, em cuidados intensivos, o valor podia atingir os 5.000 euros por doente.

Para utentes com doença crónica, como doentes oncológicos, os encargos são ainda mais elevados. O custo anual dos fármacos administrados pode chegar aos 90 mil euros, com uma fatura global próxima dos 100 mil euros por ano, valores suportados integralmente pelo SNS.

Temas: SNS Hospital de São João Porto Saúde

Saúde

05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

Há 1h e 2min

Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde

Há 1h e 42min

O ciclismo pode afetar a sua vida sexual? Um urologista explica

Há 1h e 43min

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

Há 2h e 32min
Mais Saúde

Mais Lidas

Portugal em alerta: neve cai em força e também há chuva e vento. Várias escolas encerradas

Ontem às 10:28

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Ontem às 07:00

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Duas pessoas esfaqueadas junto à Estação da Trindade no Porto

Ontem às 19:49

"Tem um trajeto da prática de crimes graves" e "acentuou crimes de incitamento ao ódio": tribunal recusa suspensão da pena de Mário Machado

Ontem às 14:34

Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões

Ontem às 20:29

Depois de Portugal, Ai Weiwei regressou a casa: "Foi como se uma chamada telefónica se tivesse reconetado de repente"

Ontem às 08:20

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

22 jan, 09:15

Adolescente de 15 anos morre após ser baleado na Amadora. PSP reforça segurança no local

22 jan, 22:50

João Cotrim de Figueiredo lança movimento cívico e garante que não vai votar em Ventura

Ontem às 22:17

O preço dos combustíveis vai subir: quando e quanto

Ontem às 10:58