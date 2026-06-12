Falha no SNS foi causada por problema de energia e sistemas estão a ser repostos

Agência Lusa , MSM
Há 58 min
Hospital Fernando Fonseca
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Centros de saúde, hospitais e farmácias registaram constrangimentos no acesso a vários serviços digitais

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) confirmaram que uma falha de energia estava a causar perturbações no acesso a serviços e sistemas de informação do SNS, adiantando que progressivamente estão a ser repostos.

Segundo a entidade responsável pela gestão, desenvolvimento e segurança de todos os sistemas de informação e infraestruturas tecnológicas do Serviço Nacional de Saúde, a ocorrência afetou o acesso a alguns serviços e sistemas de informação que suportam a atividade do SNS.

“Os serviços e sistemas estão a ser progressivamente repostos, esperando-se que regresse tudo à normalidade com a maior brevidade”, afirmaram os SPMS numa resposta à agência Lusa pelas 11:00.

A situação foi denunciada à Lusa pelo secretário regional do Norte do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Hugo Cadavez, segundo o qual uma falha informática estava a paralisar os cuidados de saúde primários em todo o país, impedindo o acesso aos processos clínicos dos utentes, a prescrição de medicamentos e a requisição de exames.

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Segundo o dirigente sindical, a interrupção dos sistemas informáticos começou cerca das 08:50 e provocou constrangimentos significativos na atividade dos centros de saúde.

Nos hospitais, acrescentou, os constrangimentos verificaram-se nos sistemas que dependem de ligação à internet.

A situação também estava a afetar as farmácias, que não conseguiam aceder à base de dados de prescrições e, por isso, ficaram impedidas de fazer a dispensa eletrónica, disse à Lusa a presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF), Ema Paulino.

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Temas: SNS Falha informática Centros de saúde Receitas Farmácias

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