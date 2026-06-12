Falha informática impede acesso a processos clínicos e receitas nos centros de saúde

Agência Lusa , MSM
Há 47 min
médico
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Sindicato dos Médicos diz que a interrupção dos sistemas está a afetar unidades de cuidados de saúde primários em todo o país

Uma falha informática está a paralisar os cuidados de saúde primários em todo o país, impedindo o acesso aos processos clínicos dos utentes, a prescrição de medicamentos e a requisição de exames, alertou esta sexta-feira o Sindicato Independente dos Médicos.

”Neste momento existe uma falha do sistema informático a nível nacional nos cuidados de saúde primários”, disse à agência Lusa o secretário regional do Norte do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Hugo Cadavez.

Segundo o dirigente sindical, a interrupção dos sistemas informáticos começou cerca das 08:50 e está a provocar constrangimentos significativos na atividade dos centros de saúde.

Explicou que os profissionais não conseguem consultar os processos dos doentes, aceder aos antecedentes clínicos, prescrever medicamentos ou requisitar exames complementares de diagnóstico.

De acordo com o responsável do SIM, a situação afeta médicos, enfermeiros e assistentes técnicos, incluindo os serviços administrativos das unidades de cuidados de saúde primários.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nos hospitais, acrescentou, os constrangimentos verificam-se nos sistemas que dependem de ligação à internet.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: SNS Centros de saúde Receitas Cuidados de saúde primários Falha informática
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Falha informática impede acesso a processos clínicos e receitas nos centros de saúde

Há 47 min

Depois do calor, chegam as trovoadas: IPMA coloca quatro distritos sob aviso

Há 1h e 27min

Homem fica em prisão preventiva por agredir a mãe de 77 anos

Há 2h e 44min

Responsável do SIRP defende acesso das "Secretas" a metadados de suspeitos

Há 3h e 6min
Mais País

Mais Lidas

Praia da Sardenha proíbe uso de chapéus de sol a banhistas entre os 10 e os 65 anos

Ontem às 10:59

Ucrânia atinge Crimeia: "Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península"

Ontem às 11:27

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Há 3h e 47min

Falso alarme: Pentágono volta a abrir após "incidente com materiais perigosos"

Ontem às 16:17

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

9 jun, 13:55

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

10 jun, 11:59

A "Novorossiya" era a principal via de abastecimento das tropas russas na Crimeia, agora, por causa dos drones ucranianos, é "a estrada da morte"

Ontem às 13:34

Seleção Nacional, se estás com problemas de autoestima, lê este texto da CNN Internacional. E estes são os seis favoritos do Mundial

Ontem às 09:00

Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

10 jun, 08:26

Da invasão ao entendimento: EUA dão volta de 180 graus em horas mas deixam duas grandes dúvidas no ar

Ontem às 22:23

Grávida da Murtosa: confirmada a absolvição de Fernando Valente

Ontem às 11:56

Um homem que Cristiano Ronaldo perseguiu todo o ano deitou abaixo a estratégia de outro português

Ontem às 22:03