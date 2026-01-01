Incêndio num bar de uma estância de ski suíça terá provocado 40 mortos e mais de 115 feridos

1 jan, 08:35

As autoridades suíças declararam o estado de emergência. Ministério dos Negócios Estrangeiros português diz que, para já, não tem conhecimento de portugueses entre as vítimas

Pelo menos 40 pessoas morreram e 115 ficaram feridas numa explosão, seguida de incêndio, num bar de uma estância de ski, na Suíça. O último balanço é avançado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano, que cita as autoridades suíças e afirma que está a verificar se há cidadãos italianos entre os mortos ou feridos. As autoridades suíças ainda não confirmaram oficialmente um número exato de vítimas mortais. Um chefe da polícia local disse, no entanto, numa conferência de imprensa que o número ascende a “várias dezenas”.

De acordo com a Sky News, o Governo italiano diz que muitas vítimas ainda não podem ser identificadas devido à gravidade das queimaduras.

Um helicóptero da Proteção Civil italiana, com uma equipa de resgate a bordo, tem estado a apoiar as autoridades locais.

Contactado pela CNN Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português diz que não tem conhecimento de cidadãos portugueses entre as vítimas.

"Um das piores tragédias"

Numa atualização feita aos jornalistas, o chefe de Estado suíço classificou o incêndio da última noite como "uma das piores tragédias que o país já viveu". Guy Parmelin descrevendo a situação como um "drama de proporções desconhecidas", acrescentando que se perderam muitas vidas e que cerca de cem pessoas ficaram feridas, algumas com gravidade.

As autoridades estão a investigar "as circunstâncias exatas" deste incidente, garantiu Parmelin. "Devemos isso às vítimas", às suas famílias e a todos os cidadãos suíços, defendeu.

O presidente adiantou ainda que as bandeiras ficarão a meia-haste durante cinco dias. Uma "tragédia desta escala" não se pode voltar a repetir, sublinhou.

Mathias Reynard, chefe do governo regional, indicou que "várias dezenas de pessoas" morreram na sequência do incêndio, confirmando informações avançadas anteriormente.

"Cerca de 40 pessoas" morreram e 115 ficaram feridas, "muitas com gravidade", revelou o comandante da polícia, Frédéric Gisler, durante a conferência de imprensa. O responsável sublinhou que a prioridade para os próximos dias é identificar as vítimas mortais, "para que os corpos possam ser devolvidos rapidamente" às famílias.

Estado de emergência

As autoridades suíças declararam o estado de emergência. “Tendo em conta a gravidade da situação e os acontecimentos da noite passada, o Conselho de Estado decidiu esta manhã declarar uma situação especial, conforme permitido pela Lei da Proteção da População”, afirmou Stephane Ganzer, conselheiro de Estado do cantão do Valais, numa conferência de imprensa.

“Esta disposição legal permite-nos coordenar os vários recursos - recursos de grande dimensão - e mobilizá-los ao longo do tempo, uma vez que estamos perante um evento que envolverá várias forças de coordenação e que se prolongará por um período considerável”.

O presidente do Conselho de Estado, Mathias Renard, adianta que 10 helicópteros e 40 ambulâncias foram mobilizados para o resgate das vítimas. De acordo com o responsável, a unidade de cuidados intensivos do hospital do Valais está completamente cheia, com doentes a serem transferidos para outras unidades, “em várias regiões da Suíça”.

“Algumas das vítimas estão atualmente a ser estabilizadas em cuidados intensivos e serão transferidas para outros hospitais universitários para tratamento de ferimentos graves”, diz, acrescentando que a maioria dos feridos se encontra em estado grave.

O bar Le Constellation tem capacidade para 300 pessoas, mas não se sabe ao certo quantas pessoas estariam no interior do estabelecimento, no momento do incidente.

Dois franceses entre os feridos

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França, citado pela Sky News, dois cidadãos franceses estão entre os feridos.

“A França apresenta as suas condolências às famílias e entes queridos das vítimas do incêndio que deflagrou a 1 de janeiro, em Crans-Montana. E expressa a sua total solidariedade e apoio ao povo suíço e às autoridades suíças”, refere o comunicado.

“Dois cidadãos franceses estão entre os feridos. Foram imediatamente assistidos pelos serviços de emergência”, acrescenta o documento.

Crans-Montana situa-se no sudoeste da Suíça e é um destino turístico popular.