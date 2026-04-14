Ex-aluno abre fogo em escola na Turquia. Há pelo menos 16 feridos

Andreia Miranda
Há 1h e 30min
Siverek (AP)

Jovem de 18 anos atacou as pessoas aleatoriamente

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Um antigo estudante da escola secundária profissional em Siverek, na Turquia, entrou no estabelecimento armado, esta terça-feira, e baleou pelo menos 16 pessoas antes de se suicidar.

Segundo a Associated Press, que cita o governador Hasan Sildak, o jovem de 18 anos atacou as pessoas aleatoriamente.

O ataque deixou feridos dez estudantes, quatro professores, um funcionário da cantina e um agente da polícia. Cinco professores e estudantes foram transferidos em estado grave para o hospital.

Desconhecem-se os motivos do ataque.

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