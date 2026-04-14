Ex-aluno abre fogo em escola na Turquia. Há pelo menos 16 feridos

Há 1h e 30min

Jovem de 18 anos atacou as pessoas aleatoriamente

Um antigo estudante da escola secundária profissional em Siverek, na Turquia, entrou no estabelecimento armado, esta terça-feira, e baleou pelo menos 16 pessoas antes de se suicidar.

Segundo a Associated Press, que cita o governador Hasan Sildak, o jovem de 18 anos atacou as pessoas aleatoriamente.

O ataque deixou feridos dez estudantes, quatro professores, um funcionário da cantina e um agente da polícia. Cinco professores e estudantes foram transferidos em estado grave para o hospital.

⚪️ #SONDAKİKA | Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi.



➖Olayda bazı öğrencilerin yaralandığı iddia edildi.

➖İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. (İHA) pic.twitter.com/GQFFhTJCFN — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) April 14, 2026

Desconhecem-se os motivos do ataque.