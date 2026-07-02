Governo declara situação de alerta devido à onda de calor e agrava restrições no acesso às florestas

O Governo vai avançar com a declaração de situação de alerta a partir da meia-noite desta sexta-feira, na sequência da persistência das temperaturas elevadas, que deverão ultrapassar os 40 graus Celsius em algumas regiões do país. O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, em Leiria, esta quinta-feira.

Segundo o governante, a medida prevê, sobretudo, a proibição de acesso e circulação em determinados espaços florestais previamente definidos, bem como a interdição de queimadas e queimas de sobrantes agrícolas. “É aqui que muitas das vezes há problemas”, admitiu o ministro.

A declaração de situação de alerta engloba também a "proibição da realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria", com exceção nas situações de combate aos incêndios rurais.

O anúncio surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.

Na quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou recomendações aos municípios para protegerem as populações das temperaturas elevadas e ondas de calor, alegando o “papel de proximidade essencial” que desempenham na preparação e resposta a esses fenómenos.

Segundo a DGS, as autarquias devem garantir, em parceria com várias entidades, a sinalização de pessoas mais vulneráveis, mantendo atualizada essa listagem, assim como realizar contactos preventivos e promover, sempre que possível, visitas domiciliárias.