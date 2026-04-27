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SITESE lança pré-aviso de greve dos trabalhadores da distribuição para o dia 1 de maio

Agência Lusa , BCE
Há 48 min
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Sindicato diz que trabalhadores da distribuição estão sujeitos a “elevados níveis de exigência, horários intensos e pressão constante”, considerando “urgente uma valorização efetiva das condições de trabalho e das remunerações”

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O Sindicato dos Trabalhadores Setor dos Serviços (SITESE) declarou um pré-aviso de greve para as empresas associadas à Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) para o dia 1 de maio.

“A paralisação, convocada no Dia Internacional do Trabalhador, tem como principais fundamentos a defesa do trabalho digno, a necessidade de aumento dos salários, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a conciliação entre a vida profissional e familiar”, lê-se no comunicado.

O SITESE apela para a participação dos trabalhadores, sublinhando que a “mobilização coletiva é determinante para a defesa dos direitos e para a melhoria das condições de trabalho”.

O sindicato afirma que os trabalhadores da distribuição estão sujeitos a “elevados níveis de exigência, horários intensos e pressão constante”, considerando “urgente uma valorização efetiva das condições de trabalho e das remunerações”.

Temas: SITESE Greve Dia Internacional do Trabalhador Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição APED
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Economia

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