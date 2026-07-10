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Sistema Volta já recolheu mais de 55 milhões de embalagens em apenas três meses

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 20min
Volta
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REVISTA DE IMPRENSA | Para a SDR Portugal, os números alcançados mostram que os consumidores estão a integrar cada vez mais a devolução de embalagens nas suas rotinas diárias

O Sistema de Depósito e Reembolso (SDR Portugal) considera "globalmente muito positivo" o balanço dos primeiros três meses de funcionamento do Sistema Volta, durante os quais foram devolvidas mais de 55,5 milhões de embalagens de bebidas de uso único, segundo o jornal Público. Entre 10 de abril e 6 de julho, os consumidores entregaram garrafas e latas de plástico, metal e alumínio, com capacidade inferior a três litros.

Segundo os dados divulgados pela entidade gestora, cada transação inclui, em média, a devolução de 15 embalagens. Para a SDR Portugal, este resultado demonstra uma adesão crescente dos consumidores e uma mudança gradual nos hábitos de devolução e reciclagem.

A entidade acredita que os níveis de recolha deverão continuar a aumentar nos próximos meses, incluindo durante o verão, altura em que os padrões de consumo e reciclagem tendem a sofrer alterações. Esta expectativa assenta também na dimensão da rede, que conta atualmente com mais de 2.500 pontos de devolução distribuídos por Portugal continental e regiões autónomas.

Para a SDR Portugal, os números alcançados mostram que os consumidores estão a integrar cada vez mais a devolução de embalagens nas suas rotinas diárias, reforçando a confiança no sistema e contribuindo para o cumprimento das metas de recolha seletiva e reciclagem.

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