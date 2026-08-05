É agora ou poderá ser tarde: Governo anuncia plano nacional de resistência a sismos

Carlos Enes
Há 1h e 46min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Inspeções e obras em escolas, hospitais e outros edifícios críticos

O Governo vai avançar com um plano nacional de redução do risco sísmico, pensado para 30 anos. O Estado assume pela primeira vez um compromisso de longo prazo para preparar Portugal para um grande terramoto. 

O ministro das Infraestruturas e Habitação recebeu em audiência especialistas em Engenharia Sísmica e Geologia que escreveram aos órgãos de soberania a clamar pela urgência de uma estratégia nacional de prevenção. “Estou em condições políticas de assumir esse compromisso”, declarou Miguel Pinto Luz à CNN Portugal, no final da reunião. 

O objetivo passa por desenvolver um programa capaz de resistir à alternância dos governos e produzir resultados mensuráveis até 2055, quando se assinalam os 300 anos do terramoto que destruiu Lisboa e marcou a história do país. 

Entre as primeiras medidas está a revisão dos códigos da construção e da reabilitação urbana. O trabalho está a ser desenvolvido com o apoio de entidades como o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), o Instituto Superior Técnico e a Ordem dos Engenheiros, que criou recentemente uma comissão especializada em Gestão de Riscos. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O plano promoverá um levantamento sistemático da segurança sísmica de infraestruturas consideradas críticas. Creches, escolas, hospitais, redes de abastecimento de água, redes elétricas e outros equipamentos essenciais deverão ser alvo de inspeções destinadas a identificar vulnerabilidades e prioridades de intervenção. 

O Presidente da República foi o primeiro a receber os peritos, colocando a redução do risco sísmico entre as prioridades nacionais. António José Seguro defendeu que esta deve ser uma política de Estado, capaz de sobreviver aos ciclos eleitorais e às mudanças de governo. 

Miguel Pinto Luz lamenta que a comunidade científica tenha vindo, durante décadas, a alertar sucessivos governos para a necessidade de preparar o país, sem que esses avisos tenham sido ouvidos.  

Quanto ao timing da apresentação, o gabinete do ministro esclarece que “está a ser desenvolvido trabalho técnico, em estreita colaboração com o LNEC, e auscultação de diversas entidades, designadamente as Ordens Profissionais , especialistas do IST, da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e do Programa ReSist da Câmara Municipal de Lisboa”. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Sismos Plano nacional
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

É agora ou poderá ser tarde: Governo anuncia plano nacional de resistência a sismos

Há 1h e 46min

"Estamos numa guerra que escalou para outras dimensões". Portugal virou "hotspot" da entrada de cocaína e "a ameaça é muito séria"

Há 2h e 31min

É a "loucura": farmácias de Bragança em rutura de stock de óculos para o eclipse

Ontem às 18:54
03:09

Rappel e rapidez: as imagens da operação da PJ que achou cinco toneladas de cocaína em alto-mar

Ontem às 18:07
Mais País

Mais Lidas

Incidente no ar: helicóptero que transportava Trump aproximou-se demasiado de avião comercial

Ontem às 17:20

A Rússia demorou quase três anos a perceber o que a Ucrânia já tinha percebido. Agora tem uma nova força

Ontem às 11:26

Casavam com militares russos para ficarem com as indemnizações: eis o escândalo das "viúvas-negras" na Rússia

Ontem às 12:00

Abusou sexualmente de uma criança de 5 anos em pleno aniversário, mas acabou apanhado pela mãe da mesma: ator brasileiro acabou detido em flagrante

Ontem às 07:55

Foguetão da SpaceX com quatro toneladas já terá embatido na Lua e provocado uma nova cratera

Ontem às 08:54

Nova bebé real de Inglaterra nasce em Lisboa

4 ago, 19:57

Já é possível reservar gratuitamente os óculos necessários para ver o eclipse solar

4 ago, 20:22

Encontrado sem vida em cela da PJ um dos três detidos na operação que apreendeu cinco toneladas de cocaína em alto-mar

Ontem às 18:01

Abdul El-Sayed é o nome do momento nos EUA

Ontem às 17:48

Foguetão da SpaceX com quatro toneladas e a viajar a mais de 8.000 quilómetros por hora prestes a embater na Lua

Ontem às 06:39

Onda de calor é tão intensa que explodiram 400 munições da Segunda Guerra Mundial em França

4 ago, 18:07

Criança de 20 meses morre após ficar fechada ao calor no carro do pai que se despistou em Fuerteventura

4 ago, 10:30