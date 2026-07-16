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Número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela sobe para 120

Agência Lusa , JS
Há 55 min
Efeitos do sismo na Venezuela (AP)
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Os sismos mataram pelo menos 4.829 pessoas e deixaram 16.740 feridos no país

O duplo sismo que abalou a Venezuela em 24 de junho causou a morte a 120 portugueses e lusodescendentes, de acordo com o mais recente balanço avançado esta quinta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

Entre os 120 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 97 eram adultos e 23 menores, 102 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O MNE português referiu ainda que continuam desaparecidos 50 cidadãos portugueses.

O balanço anterior indicava 119 portugueses e lusodescendentes mortos.

No total, o número de mortos subiu na quarta-feira para 4.829, enquanto o de feridos se mantém em 16.740, segundo o mais recente balanço oficial divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. 

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