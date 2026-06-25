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Número de mortos dos sismos na Venezuela pode ultrapassar os 10 mil, estima o Serviço Geológico dos EUA

Agência Lusa , CM
Há 45 min
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Para realizar as estimativas, com base em modelos informáticos, o USGS tem em conta variáveis como a densidade populacional local e as características dos edifícios.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estima, com base em modelos informáticos, entre 10 mil e 100 mil mortes na sequência dos sismos ocorridos na quarta-feira na Venezuela.

Os dois sismos registaram magnitudes de 7,2 e de 7,5, respetivamente.

O USGS, que monitoriza a atividade sísmica em todo o mundo, calculou uma probabilidade de 42% de que o número de mortos se situe entre as 10 mil e as 100 mil vítimas mortais; a possibilidade de 33% de entre mil e 10 mil mortes e uma hipótese que indica 17% de mais de 100 mil mortes.

A contagem oficial de vítimas é até ao momento de 164 mortos e mais de 900 feridos, segundo a presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Para realizar as estimativas, o USGS tem em conta variáveis como a densidade populacional local e as características dos edifícios.

"Em geral, a população desta região vive em edifícios vulneráveis a sismos, embora também existam estruturas resistentes a sismos. Os tipos mais comuns de edifícios vulneráveis são estruturas de tijolo, alvenaria não reforçada e de blocos de adobe", destacou a agência.

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O USGS estimou ainda as perdas económicas resultantes dos sismos, calculando — com base nos dados atuais — que podem variar entre 1% a 7% do Produto Interno Bruto (PIB) da Venezuela.

Segundo Delcy Rodríguez, a zona costeira de La Guaira, localizada no norte do país, vizinha de Caracas, foi a mais atingida, com dezenas de edifícios afetados.

"Podemos dizer que o estado de La Guaira enfrenta uma verdadeira tragédia e tornou-se uma zona de catástrofe", enfatizou a Presidente em exercício da Venezuela.

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Temas: Sismos Venezuela Venezuela Sismos Caracas Mortos sismos
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