Número de mortos dos sismos na Venezuela pode ultrapassar os 10 mil, estima o Serviço Geológico dos EUA

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As imagens dos danos após dois grandes sismos na Venezuela

Nova réplica deixa venezuelanos em estado de "ansiedade". Pessoas dormiram nos carros "com medo de subir aos prédios"

"Meu Deus, vem buscar-me, não tenho outra opção": o testemunho de quem sobreviveu aos sismos na Venezuela

Para realizar as estimativas, com base em modelos informáticos, o USGS tem em conta variáveis como a densidade populacional local e as características dos edifícios.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estima, com base em modelos informáticos, entre 10 mil e 100 mil mortes na sequência dos sismos ocorridos na quarta-feira na Venezuela.

Os dois sismos registaram magnitudes de 7,2 e de 7,5, respetivamente.

O USGS, que monitoriza a atividade sísmica em todo o mundo, calculou uma probabilidade de 42% de que o número de mortos se situe entre as 10 mil e as 100 mil vítimas mortais; a possibilidade de 33% de entre mil e 10 mil mortes e uma hipótese que indica 17% de mais de 100 mil mortes.

A contagem oficial de vítimas é até ao momento de 164 mortos e mais de 900 feridos, segundo a presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Para realizar as estimativas, o USGS tem em conta variáveis como a densidade populacional local e as características dos edifícios.

"Em geral, a população desta região vive em edifícios vulneráveis a sismos, embora também existam estruturas resistentes a sismos. Os tipos mais comuns de edifícios vulneráveis são estruturas de tijolo, alvenaria não reforçada e de blocos de adobe", destacou a agência.

O USGS estimou ainda as perdas económicas resultantes dos sismos, calculando — com base nos dados atuais — que podem variar entre 1% a 7% do Produto Interno Bruto (PIB) da Venezuela.

Segundo Delcy Rodríguez, a zona costeira de La Guaira, localizada no norte do país, vizinha de Caracas, foi a mais atingida, com dezenas de edifícios afetados.

"Podemos dizer que o estado de La Guaira enfrenta uma verdadeira tragédia e tornou-se uma zona de catástrofe", enfatizou a Presidente em exercício da Venezuela.