Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma morte de português na sequência dos sismos na Venezuela

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A vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por morrer a caminho do hospital

O Ministério dos Negócios Estrangeiros acaba de confirmar a morte de um cidadão português na sequência dos sismos na Venezuela.

A vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por morrer a caminho do hospital, indicou o ministério de Paulo Rangel na rede social X.

O MNE confirma a primeira morte de um cidadão português na sequência dos sismos na Venezuela.

A vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por falecer a caminho do hospital. Neste momento de dor, Portugal apresenta sentidas condolências à família… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) June 25, 2026

Um forte sismo abalou a Venezuela esta quarta-feira pelas 18:00 locais, quando o relógio batia nas 23:00 em Portugal continental. O sistema geológico dos Estados Unidos, o USGS, dá conta de um abalo de 7,2 na escala de Richter com uma réplica mais forte, de 7,5.