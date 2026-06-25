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Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma morte de português na sequência dos sismos na Venezuela

CNN Portugal , MCC
Há 1h e 35min
Sismos na Venezuela (EPA/RAYNER PENA)
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A vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por morrer a caminho do hospital

O Ministério dos Negócios Estrangeiros acaba de confirmar a morte de um cidadão português na sequência dos sismos na Venezuela.

A vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por morrer a caminho do hospital, indicou o ministério de Paulo Rangel na rede social X.

Um forte sismo abalou a Venezuela esta quarta-feira pelas 18:00 locais, quando o relógio batia nas 23:00 em Portugal continental. O sistema geológico dos Estados Unidos, o USGS, dá conta de um abalo de 7,2 na escala de Richter com uma réplica mais forte, de 7,5.

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Temas: Sismos na Venezuela Morte português Português Venezuela
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